Dizo pokaże nowe słuchawki i zegarek

Już za tydzień zadebiutują nowe produkty należącego do Realme Dizo. Czego dokładnie możemy się spodziewać?

Koncern BBK Electronics to największy producent smartfonów. Nie żaden tam Samsung, Xiaomi czy Apple. Jeszcze bardziej skomplikowanie się robi, kiedy przejrzymy strukturę właścicielską. Do BBK należą Vivo, Oppo i Realme. Ten ostatni wywodzi się z Oppo, a OnePlus jest już właściwie autonomią wewnątrz Oppo. Do Vivo należy iQOO, Realme, Oppo i OnePlus działają razem w Oplusie, a do Realme należy Dizo. Łatwe, prawda?

Co nowego zobaczymy 5 stycznia?

Dizo zadebiutował w lipcu wraz ze swoimi pierwszymi urządzeniami z segmentu elektroniki noszonej. Niedługo pojawią się kolejne produkty tego typu. Zobaczymy je już 5 stycznia. Wtedy bowiem pojawi się inteligentny zegarek Dizo Watch R oraz prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Dizo Buds Z Pro. W ich wyglądzie widzimy dość duże wzorowanie się na wzornictwie OnePlusa. Zegarek ma być wodoodporny, pomagać w uprawianiu stu różnych dyscyplin sportu, mierzyć saturację oraz puls. W kwestii specyfikacji technicznej na pewno zobaczymy wyświetlacz o przekątnej 1,3 cala. Słuchawki będą miały przetworniki 10 mm oraz aktywną redukcję szumów.

