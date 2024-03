Takiego tabletu jeszcze nie widziałeś. Skrywa tajemnicę

Firma Compal zaprezentowała bardzo nietypowy tablet. Na pierwszy rzut oka wygląda dość standardowo, ale w rzeczywistości skrywa sekret, który spodoba się graczom.

Compal Rover Play to tablet i laptop 2 w 1, który przy pierwszym kontakcie może wydawać się całkowicie standardowy. Jedynie tył obudowy wygląda nietypowo, ale to właśnie za nim kryje się tajemnica tego urządzenia. W rzeczywistości jest to sprzęt stworzony z myślą o graczach.

Tablet z wbudowanym kontrolerem

Tablet w rzeczywistości na wbudowany kontroler. Żeby móc z niego korzystać, trzeba wysunąć dwie zapadki na tylnej części obudowy, które układają się w kształt trójkąta. Dzięki temu nie tylko urządzenie jest łatwiej trzymać i zyskuje bardziej ergonomiczny kształt, ale uaktywnia się też właśnie kontroler FlexiReaer z ultrasonicznymi sensorami.

Urządzenie nie ma żadnych dodatkowych przycisków. Całe sterowanie odbywa się za pomocą czegoś na wzór paneli dotykowych. Ma to być rozwiązanie dużo wygodniejsze, niż sterowanie ekranowe, szczególnie na tak dużym ekranie.

Compal Rover Play to na razie tylko urządzenie koncepcyjne. Nie wiadomo, kiedy trafi do sprzedaży, a jeśli już, to w jakiej cenie. Tajemnicą pozostaje też specyfikacja tabletu. Natomiast wiemy, że sprzęt ma też dołączaną klawiaturę ze specjalną podstawką, która czyni z niego coś na wzór laptopa.

Compal to producent OEM, więc jeśli urządzenie kiedyś trafi na rynek, to prawdopodobnie pod zupełnie inną nazwą. Ciekawe, czy jakiś producent zdecyduje się na współpracę z Tajwańczykami.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Compal

Źródło tekstu: VideoCardz