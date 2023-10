iPhone 15 jest zbyt drogi? Cena tej wersji przyprawi Cię o zawał

Firma Caviar zaprezentowała specjalną wersję iPhone'a 15 Pro na Halloween. Motywem przewodnim są kosmici.

Firma Caviar pełni w branży technologicznej bardzo ważną rolę. Udowadnia, że kolejne generacje iPhone'ów wcale nie są absurdalnie drogie. One dopiero mogą być absurdalnie drogie.

iPhone 15 Pro ze złotymi wstawkami i prawdziwym meteorytem

Tym razem luksusowy producent zaprezentował specjalną kolekcję, na którą składają się iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max.Jej motywem przewodnim są kosmos i obce formy życia.

Najbardziej interesującym modelem w ramach nowej linii jest Alien, którego obudowa zawiera fragment meteorytu Murchison. Oprócz tego na chętnych czekają Astral i Starship. Pierwszy zawiera grafikę przedstawiającą Drogę Mleczną, wykonaną z 24-karatowego złota. Drugi jest "ciut" mniej ekstrawagancki, gdyż wykonano go po prostu z tytanu, ale zawiera szczegółową płaskorzeźbę przestawiającą statek kosmiczny.

Ceny? Jeśli musicie pytać, to prawdopodobnie i tak Was nie stać. Za najtańszego iPhone'a 15 Pro w wersji Starship ze 128 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić 7290 euro (ok. 32 500 zł). Ceny modelu Alien w podobnej konfiguracji startują od 7550 euro (ok. 33 600 zł), a za wersję Astral ze złotymi elementami zapłacimy minimum 8580 euro (ok. 38 200 zł).

Oczywiście to ceny początkowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać nieco bogatszą konfigurację. Wtedy za najdroższego iPhone'a 15 Pro Max z 1 TB pamięci trzeba zapłacić zawrotne 9960 euro (ok. 44 400 zł). Okazją bym tego nie nazwał, ale kto bogatemu zabroni?

