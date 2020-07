Przełom w BOE: Udało się zrobić ekran QLED 500 ppi ze świetnymi kolorami

BOE Display odtrąbił wielki sukces. W zakładach chińskiego producenta ekranów powstał przełomowy panel QLED dla przyszłych smartfonów.

Nowy ekran BOE to konstrukcja typu QLED (quantum dot light-emitting diodes), wyróżniająca się zagęszczeniem pikseli na poziomie 500 ppi i gamutem barw większym niż przestrzeń NTSC.

Ekran jest w stanie wyświetlić barwy z zakresu, który wyniósłby 114% NTSC. Warto przypomnieć, że jest to przestrzeń sporo większa niż popularne sRGB i zbliżona do AdobeRGB.

Dlaczego to przełom? Produkcja ekranów QLED jest trudniejsza niż ekranów (AM)OLED. Precyzyjne układanie cząstek organicznych okazało się relatywnie łatwe. Sony zaprezentowało ekran OLED o zagęszczeniu pikseli wynoszącym 2098 ppi już w 2013 roku. Był to mały ekran do zastosowań wojskowych i medycznych, ale 2098 ppi to 2098 ppi.

QLED wykorzystuje cząstki nieorganiczne, których rozmieszczenie na powierzchni ekranu wymaga innego procesu technologicznego. Do tej pory powszechnie używany był proces przypominający drukowanie atramentówką.

Nie pozwala to na produkcję ekranów o zagęszczeniu pikseli większym niż około 250 ppi. Inżynierom BOE udało się jednak przekroczyć granice produkcji ekranów QLED i dojść aż do 500 ppi przy zachowaniu szerokiej gamy barw. W przeciwieństwie do OLED-ów, ekrany QLED się nie wypalają. Zapewniają też wyższą jasność, co przyda się w telefonach, których używamy w pełnym słońcu.

BOE Display potrzebuje tego przełomu. Producent został w tyle za Samsungiem i LG. Ekrany OLED chińskiego producenta nie spełniły oczekiwań firmy Apple i nie trafią do pierwszych serii iPhone'ów 12. Być może uda się uratować kontrakt na późniejsze partie.

Źródło zdjęć: BOE Display

Źródło tekstu: GizChina