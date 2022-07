Biedronka odpala bombę. Mnóstwo sprzętu, i to znanego producenta

Biedronka nie zapomina o posiadaczach smartfonów, a wprost przeciwnie - w połowie lipca zdecydowanie będzie w czym wybierać.

Lipiec to oczywiście okres urlopowy, a co za tym idzie szeroko pojmowane wyjazdy poza miejsce zamieszkania, więc siłą rzeczy także zwiększone zapotrzebowanie na rozmaite akcesoria dla naszych nieodłącznych kompanów podróży - smartfonów. Wie o tym najwyraźniej sieć Biedronka, która właśnie w duchu mobilności przygotowała swój najświeższy katalog.

Już od czwartku 14 lipca w Biedronkach na terenie całego kraju znajdziecie szeroki wachlarz smartfonowych drobiazgów. Tym ciekawiej, że mowa o produktach marki Baseus, stanowiącej zazwyczaj sensowny kompromis między ceną a jakością. Ale do rzeczy.

Zacznijmy jednak subtelnie, bo listę otwierają dwa uchwyty samochodowe, a mianowicie magnetyczny i grawitacyjny w cenach po 29,99 zł za sztukę. Przy czym to akurat nic nowego. Zresztą, podobnie jak w przypadku wycenionych na 19,99 zł / szt. nylonowych przewodów różnego rodzaju: Lightning, USB-C, a także microUSB typu B.

Co natomiast zasługuje na szczególną uwagę, to produkty, których jeszcze na półkach dyskontu nie widzieliśmy. Podkreślmy, jest ich naprawdę sporo.

W cenie 49,99 zł kupicie ładowarkę Baseus Compact, wyposażoną w dwa wyjścia, w tym jedno USB-C, i legitymującą się mocą 20 W. Z kolei 59,99 zł trzeba będzie zapłacić za powerbank Baseus Bipow o pojemności 10 000 mAh, umożliwiający jednoczesne ładowanie do trzech urządzeń, a także selfie stick z funkcją statywu Baseus Lovely. A to wciąż nie koniec.

Znalazło się też miejsce dla produkty wyjątkowo przydatnego na plaży czy basenie, a konkretniej wodoszczelnego etui typu wsuwka. Model z certyfikatem IPX8 i sznurkiem do zawieszenia na szyi to wydatek rzędu 29,99 zł.

Wisienkę na torcie stanowią zaś słuchawki bezprzewodowe typu TWS, model Bowie E3. Cena? Równo 119 zł. Redakcja pozwoli sobie zauważyć, że w tej klasie cenowej to zdecydowanie nie najgorszy wybór. Brzmienie E3 nie odbiega zbytnio od kultywowanych AirPodsów, za to cena pozostaje poza konkurencją.

Jeszcze dla formalności - wszystkie powyższe gadżety trafią do sprzedaży 14.07 i pozostaną dostępne do 27.07, ewentualnie do wyczerpania zapasów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: WDnet / Shutterstock

Źródło tekstu: Biedronka, oprac. własne