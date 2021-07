Benchmark Master Lu prezentuje najmocniejsze smartfony - czerwiec 2021

Benchmarki co miesiąc publikują zestawienia najmocniejszych smartfonów. Tym razem swój ranking opublikował mniej popularny Master Lu. Wygrał Xiaomi Black Shark 4 Pro.

Lipiec jest miesiącem, który zwykle upływa na publikacji różnorakich wyników. Tym razem nie będą to jednak wyniki finansowe operatorów czy też producentów sprzętu. Rezultatami najmocniejszych telefonów podzielił się benchmark Master Lu. Zwykle ten benchmark jest w cieniu popularniejszych konkurentów, takich jak AnTuTu. Zaskoczeń nie ma - pierwsze trzy miejsca należą do telefonów dla graczy. One z założenia mają być najmocniejsze. Złoty medal zdobył Xiaomi Black Shark 4 Pro, który zdobył 938991 punktów.

Na drugim miejscu jest Asus ROG Phone 5 Mirage, który zanotował wynik 925589 punktów. Na trzecim stopniu podium uplasował się model Nubia Red Magic 6 Pro z 901557 punktami. Dopiero na czwartej pozycji jest pierwsze urządzenie, które nie jest jednoznacznie urządzeniem dla graczy. To Vivo X60 Pro+ z 878111 punktami. Oczywiście wszystkie trzy pierwsze smartfony mają układ Qualcomm Snapdragon 888. Czwarte miejsce klasycznego flagowca Vivo jest o tyle ciekawe, że dopiero piąty jest iQOO, czyli Vivo przeznaczony graczom.

