AVM zaprasza na MWC 2024. Firma pokaże nowe produkty Fritz!

Niemiecka firma AVM zawiezie do Barcelony swoje nowe produkty Fritz dla cyfrowego domu. Przez trzy dni targów MWC 2024 odwiedzający będą mogli zapoznać się z nimi z bliska.

Już w najbliższy poniedziałek, 26 lutego 2024 roku, oficjalnie wystartują targi Mobile World Congress w Barcelonie. Jedną z firm, której produkty będzie można tam zobaczyć, będzie niemiecki AVM. W stolicy Katalonii zobaczymy nowe produkty marki Fritz!, dzięki którym można korzystać ze światłowodowych łączy 10G, mobilnego 5G oraz sieci Wi-Fi 7.

Trzyzakresowy router dla światłowodu i DSL z Wi-Fi 7 i Zigbee

AVM zaprezentuje router FRITZ!Box 5690 Pro, który obsługuje połączenia światłowodowe i DSL. Produkt ten oferuje również bardzo wydajne, trójzakresowe Wi-Fi, obsługujące pasmo 6 GHz. Nowy FRITZ!Box 5690 Pro obsługuje popularny obecnie standard bezprzewodowy Wi-Fi 6, ale także Wi-Fi 7, nową generację sieci bezprzewodowej, charakteryzującą się mniejszymi opóźnieniami, wyższą prędkością i większą przepustowością. Obsługa sieci przewodowej także za pomocą 2,5-gigabitowego portu LAN/WAN oraz funkcje Smart Home realizowane za pomocą technologii DECT ULE, Zigbee i Matter sprawiają, że FRITZ!Box 5690 Pro jest prawdziwym mózgiem cyfrowego domu.

Wielofunkcyjny router do Internetu kablowego, z Wi-Fi 7 i Zigbee

Podczas targów MWC premierę będzie miał wprowadzany przez AVM na rynek niemiecki router FRITZ!Box 6670 Cable, dzięki któremu użytkownicy łączy kablowych mogą cieszyć się Wi-Fi 7, czyli nowej generacji siecią bezprzewodową. Nowy model kablowy dla dostępów zgodnych z DOCSIS 3.1 zapewnia gigabitowe prędkości w całej sieci domowej. Przesyłanie strumieniowe, gry, funkcje Smart Home lub praca z domu – FRITZ!Box 6670 Cable może być idealnym routerem do wszystkich zastosowań w cyfrowym domu.

10 gigabitów na sekundę na łączach światłowodowych

Za sprawą imponującej przepustowości 10 Gb/s routera FRITZ!Box 5690 XGS-PON, AVM wyznacza nowe standardy ultraszybkiego Internetu światłowodowego. Ten nowy produkt jest światłowodowym centrum komunikacji do wszystkich zastosowań cyfrowych w domu, dzięki wydajnemu Wi-Fi 7 i Wi-Fi 6, 10-gigabitowemu portowi WAN/LAN oraz pełnemu zakresowi znanych już użytkownikom FRITZ!Box-ów funkcji telefonicznych, Smart Home i sieciowych.

Prędkość 5G dla domu

FRITZ!Box 6860 5G umożliwia szybkie i niezawodne połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci mobilnych 5G. Ten bezprzewodowy, stacjonarny router dostępowy obsługuje 5G (NSA, SA) oraz LTE i osiąga prędkość transmisji danych do 1,3 Gb/s. Wyposażony jest w mocne Wi-Fi Mesh, zgodne ze standardem Wi-Fi 6, dzięki czemu szybki Internet może udostępniać dalej bezprzewodowo w całym domu. Urządzenie ma bazę DECT dla telefonii i aplikacji Smart Home oraz obsługuje Voice over LTE i Voice over New Radio. Dzięki kompaktowej obudowie i możliwości równoczesnego zasilania przez Power over Ethernet i przesyłu danych, użytkownik może umieścić router FRITZ!Box 6860 5G w dowolnym miejscu w domu, na ścianie lub w oknie, a nawet na zewnątrz.

Gigabitowa prędkość z Wi-Fi 7 dla Internetu przez DSL

Tam, gdzie sieć światłowodowa dociera tylko do piwnicy domu wielorodzinnego lub do kompleksu mieszkalnego, wyzwaniem jest zapewnienie dużych prędkości w istniejącej infrastrukturze budynku. Właśnie dla takiego scenariusza firma AVM opracowała nowy router FRITZ!Box 7682. Nowy model routera DSL dla dostawców Internetu może uzyskać prędkość 1 Gbit/s na łączach zgodnych z G.FAST oraz do 300 Mbit/s na dostępach z supervectoringiem 35b. Oznacza to, że wysokie prędkości łączy światłowodowych docierają do mieszkań przez istniejące kable miedziane. Dzięki wydajnej sieci Wi-Fi 7 i Wi-Fi 6, wbudowanej centralce telefonicznej, funkcjom Smart Home i powszechnie znanym wszechstronnym opcjom sieciowym, FRITZ!Box 7682 może być idealnym sposobem wykorzystania zalet łączy światłowodowych za pomocą istniejących miedzianych linii telefonicznych.

Większa elastyczność w sieci Wi-Fi Mesh

Router FRITZ!Box obsługujący łącze internetowe i wzmacniacz FRITZ!Repeater tworzą system Mesh, który w razie potrzeby pozwala użytkownikom elastycznie rozszerzać zasięg Wi-Fi. Na tegorocznych targach MWC firma AVM zaprezentuje rozszerzenie FRITZ! Mesh Repeater, który tworzy elastyczny i skalowalny system Mesh w istniejących sieciach, niezależny od routera. AVM zademonstruje takie rozszerzenie Mesh na bazie trzech wzmacniaczy FRITZ!Repeater 3000 AX, z których jeden będzie pełnił rolę Mesh Master.

Inteligentny dom z DECT ULE, Zigbee i Matter

Wszystkie nowe routery FRITZ! oferują kompleksową obsługę inteligentnego domu dzięki standardowi DECT ULE. Różnorodne funkcje związane z zarządzaniem zużyciem energii, ogrzewaniem i oświetleniem mogą być kontrolowane w sposób inteligentny i energooszczędny za pomocą aplikacji FRITZ!App Smart Home. Routery FRITZ!Box 5690 Pro i 6670 Cable obsługują dodatkowo technologię Zigbee i są przygotowane do współpracy ze standardem Matter. Użytkownicy mają dzięki temu do dyspozycji szeroką gamę inteligentnych funkcji i możliwości aplikacji bez konieczności stosowania dodatkowego koncentratora Smart Home.

Internet światłowodowy to łatwizna z FRITZ!OS 7.80

Nowy FRITZ!OS 7.80 dla routerów FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber, 7590 AX, 7530 AX zapewnia większą przejrzystość interfejsu do konfiguracji stabilnych i szybkich połączeń światłowodowych oraz ułatwia dostęp do Internetu po łączach optycznych. FRITZ!OS 7.80 będzie w użyciu na stoisku AVM na targach MWC 2024.

Źródło zdjęć: AVM

Źródło tekstu: AVM