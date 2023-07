ASUS Zenfone 10 z przykrą niespodzianką. Kupujący mogą mieć problem

ASUS Zenfone 10 może zgotować swoim nabywcom niemały ból głowy. Jak się okazuje, nowy flagowiec nie należy do najłatwiejszych w naprawie.

ASUS Zenfone 10 to telefon, który kusi potencjalnych nabywców na wiele sposobów. Flagowe podzespoły w kompaktowej obudowie to coś, czego nie widujemy zbyt często, a za co wielu z nas jest gotowych słono dopłacić. Niestety okazuje się, że upakowanie topowej konfiguracji do takiego malucha ma swoje ciemne strony.

ASUS Zenfone 10 robi wrażenie, ale jego naprawa to koszmar

Redakcja kanału PBKReviews przygotowała materiał, w którym rozebrała nowego flagowca Tajwańczyków na czynniki pierwsze. Trzeba przyznać, że oglądając wideo naprawdę łatwo docenić, jakim technologicznym osiągnięciem jest nowy flagowiec firmy ASUS. Jest jednak pewien haczyk...

Okazuje się, że jakkolwiek imponujący, Zenfone 10 jest też bardzo trudny w naprawie. Wymiana wyświetlacza wymaga praktycznie całkowitego rozkręcenia telefonu. Niepotrzebnie skomplikowana jest również wymiana przycisku zasilania oraz skanera linii papilarnych.

Ostatecznie redakcja PBKReviews oceniła łatwość naprawy telefonu na 4,5/10. To dokładnie taka sama ocena, jaką otrzymał zeszłoroczny ASUS Zenfone 9.

