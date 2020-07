Asus ROG Phone 3 już certyfikowany na Tajwanie

Z Tajwanu dochodzą nas bardzo dobre wieści. Asus ROG Phone 3 przeszedł tam niezbędny proces certyfikacyjny.

Do walki o serca, dusze i portfele (te ostatnie przede wszystkim) mobilnych graczy stanęła cała armia różnych producentów. Swoje propozycje zaprezentowali co prawda tacy gracze jak Razer, Xiaomi (poprzez Black Sharka) czy ZTE (za pośrednictwem Nubii), ale największy sukces w tym segmencie rynkowym odniósł kto inny. Chodzi oczywiście o tajwańskiego Asusa, który naprawdę postarał się o utrzymanie dobrego imienia marki Republic of Gamers. Teraz Asus szykuje kolejną odsłonę swojego smartfonu. Będzie nim Asus ROG Phone 3.

Model przeszedł wreszcie oficjalną certyfikację tajwańskiej NCC, co jest ostatnim wymaganym krokiem przed rynkowym debiutem, który nastąpi 22 lipca. Wszystko oczywiście będzie za pomocą transmisji w Internecie. Urządzenie będzie mieć wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,59 cala i rozdzielczości Full HD+ (2340×1080) i odświeżaniu dochodzącym do 144 Hz. Energię do pracy dostarczy akumulator 6000 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. Wersją systemu operacyjnego będzie Android 10. Telefon będzie miał nawet 512 GB pamięci wbudowanej.

