WWDC 2020 już dziś. Gdzie obejrzeć? Na co czekamy?

Apple WWDC 2020 rozpocznie się dziś o 19:00 czasu polskiego. Spodziewamy się, że podczas otwarcia zobaczymy nowy sprzęt, między innymi MacBooka z procesorem ARM. Możliwe, że będzie to jednak MacBook Pro.

WWDC 2020 – gdzie obejrzeć?

Redakcja TELEPOLIS.PL będzie oglądać prezentację otwierającą WWDC 2020 i przedstawimy najważniejsze informacje. Transmisja z wirtualnego otwarcia jednej z najważniejszych konferencji w branży można obejrzeć na YouTubie oraz na stronie Apple. Wydarzenie startuje 22 czerwca o 19:00.

MacBook z ARM i nowy iMac

Spodziewamy się, że Apple pokaże w końcu owoce wielu lat pracy nad własnym procesorem dla komputerów stacjonarnych. Od dłuższego czasu mówi się, że Apple pożegna się z procesorami Intela. Analitycy są pewni, że to nastąpi 22 czerwca 2020.

Jaki model dostanie procesor na architekturze ARM? Wcześniejsze informacje mówiły o powrocie 12-calowego MacBooka. Według analityka Ming-chi Kuo trzeba przypomnieć sobie rok 2005, gdy żegnał się z PowerPC na rzecz Intela. Tak samo, jak wtedy, jako pierwsze procesory ARM dostaną 13-calowy MacBook Pro i iMac.

Transformacja zajmie kilka, może kilkanaście miesięcy. Pierwszego MacBooka Pro z ARM zobaczymy podobno pod koniec 2020 lub na początku 2021 roku, produkcja ruszy w połowie 2021. Na iMaca poczekamy ciut dłużej.

Co to oznacza dla właścicieli Maców? Na pewno leciutkie, cieniutkie i bardzo energooszczędne komputery o niebagatelnej wydajności. W drugiej kolejności pewnie trochę problemów z oprogramowaniem. Pewnie trzeba będzie dodać do systemu macOS emulator, który pozwoli pracować z naszymi ulubionymi programami.

W obliczu takiej rewolucji nowe funkcje w systemach iOS (podobno wróci nazwa iPhone OS), macOS i iPad OS nieco bledną. W iOS 14 ma się pojawić aplikacja pozwalająca korzystać z rzeczywistości rozszerzonej, która pomoże nam robić zakupy w sklepach stacjonarnych. Zobaczymy informacje o produktach bez zdejmowania ich z półek – wystarczy skierować smartfon na odpowiednią puszkę czy pudełko. Ciekawe jak aplikacja poradzi sobie ze świeżymi warzywami… chociaż w USA to pewnie nie jest problem.

WatchOS dla Apple Watch ma otrzymać nowe tarcze i specjalny tryb dla dzieci. W systemie macOS 10.16 zaś spodziewamy się nowej aplikacji Wiadomości (skopiowanej z iOS?), możliwości tłumaczenia tekstu w Safari oraz nowych funkcji w menedżerze haseł Keychain. Ma się też pojawić nowy HomePod, ale to mało interesująca dla polskiego klienta wiadomość.

