Apple odcina pępowinę. Te sprzęty nie dostaną aktualizacji

Premiera nowej wersji systemu WatchOS oznacza, że niektóre modele przestaną być wspierane. Które zegarki nie dostaną aktualizacji?

W trakcie WWDC 2024 Apple zaprezentował nową wersję systemu operacyjnego WatchOS, oznaczoną jako 11. Jednak nie każdy posiadacz zegarka z nadgryzionym jabłkiem będzie w stanie ją zainstalować. Firma z Cupertino podała listę kompatybilnych modeli.

Te modele Apple Watch bez aktualizacji

Apple poinformował, że aktualizacji do WatchOS 11 nie otrzymają modele:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE (1. generacja)

Do zainstalowania nowej wersji oprogramowania wymagany jest co najmniej Apple Watch Series 6, sparowany z iPhonem Xs lub nowszym i z systemem co najmniej iOS 18. Tym samym na listę powinien łapać się między innymi Apple Watch SE 2. generacji.

Chociaż posiadacze starszych zegarków Apple z pewnością nie będą zadowoleni, to taka decyzja nie może dziwić. Seria 4. i 5. zadebiutowały w 2018 i 2019 roku, więc były wspierane przez co najmniej 4 lata. Poza tym nie oznacza to, że staną się one bezużyteczne. Nadal zachowają swoją funkcjonalność, po prostu nie będą już otrzymywać aktualizacji.

