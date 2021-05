Apple szykuje iPada z ekranem OLED - zobaczymy go w 2022 roku

Apple prawdopodobnie w 2022 roku wykorzysta w niektórych modelach iPadów ekrany OLED.

Bez wątpienia jednym z najciekawszych debiutów tegorocznego wydarzenia Apple Spring Loaded był najnowszy iPad Pro z procesorem Apple M1. W szczególności uwagę przykuwa jego droższy wariant, wyposażony w wyświetlacz Mini LED, który stanowi istotny krok naprzód względem stosowanych dotychczas przez producenta paneli IPS. Jak się jednak okazuje, nie jest to jedyna nowa technologia wyświetlaczy, nad której wdrożeniem pracuje gigant z Cupertino.

Według koreańskiego portalu ETNews już w 2022 roku Apple zamierza wprowadzić na rynek iPada z ekranem OLED. Początkowo będzie to najpewniej tylko jeden model, jednak docelowo producent ma dążyć do wprowadzenia tego typu paneli w większości swojego portfolio.

Głównym czynnikiem decydującym o tempie tego procesu mają być moce przerobowe zewnętrznych dostawców. Aktualnie produkcja paneli OLED o większych przekątnych (ok. 10 cali) jest zdecydowanie niższa niż w przypadku wyświetlaczy do smartfonów. Według analityków pod wpływem planów Apple może się to zmienić, jednak efektów inwestycji w tym sektorze doczekamy się najwcześniej w 2023 roku.

