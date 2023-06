iPhone'y mogą być bardziej odporne. Apple ma na to patent

Apple pracuje nad tym, by iPhone'y były odporniejsze na zarysowania czy wgniecenia. Gigant dostał patent na specjalny, odporny materiał na obudowę smartfonów.

Firma Apple otrzymała patent o numerze US 11.678.445 B2, wydany przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO). Nosi on tytuł "Spatial Composites" (kompozyty przestrzenne) i dotyczy procesu osadzania różnych materiałów, takich jak metal czy ceramika, w obudowie telefonu. Dzięki temu ma ona być bardziej odporna na zarysowania.

Producent iPhone'ów zauważa w dokumentacji patentowej, że obudowy wykonane z metalu są mocne i mogą być odporne na zarysowania, ale mogą też zakłócać sygnały radiowe wchodzące do lub wychodzące z urządzenia. Plastik z kolei może być dość mocny i przede wszystkim transparentny dla fal radiowych, ale można go łatwo zarysować lub wgnieść. Ceramiczna obudowa również nie blokuje sygnałów radiowych, a do tego jest odporna na zarysowania, ale materiał ten jest również kruchy. Najlepiej więc połączyć te materiały w jedną całość, czyli stworzyć plastikową obudowę, w której osadzone będą takie materiały, jak metal, ceramika, szkło i inne.

Zgodnie z patentem, wymienione wyżej materiały mają zostać osadzone na powierzchni tworzywa sztucznego w celu zapewnienia równowagi właściwości, takich jak wytrzymałość, odporność na rozbicie, odporność na zarysowanie lub ścieranie oraz przezroczystość radiowa. Materiały odporne na ścieranie można formować w różne kształty, o różnych rozmiarach. Mogą być kuliste, w kształcie koralika lub mieć połączone struktury umożliwiające łączenie ich ze sobą.

Bawiąc się gęstością powierzchni materiałów odpornych na ścieranie, Apple może zmienić niektóre ich właściwości, takie jak sztywność, twardość czy elastyczność. Na przykład zmieniając gęstość powierzchni tych materiałów, Apple może usztywnić rogi obudowy i zapewnić lepszą ochronę różnych jej obszarów przed zadrapaniami i otarciami, podczas gdy sekcje obudowy mogą być mocniejsze i twardsze.

Obudowy wymienione w patencie Apple'a mogą być zastosowane w smartfonach, tabletach, zegarkach, odtwarzaczach muzyki, laptopach, notebookach i innych urządzeniach. Czas pokaże, czy firma z Cupertino wykorzysta ten patent w praktyce. Apple dostaje każdego roku wiele patentów, ale nie ze wszystkich potem korzysta.

