Apple myśli nad okularami prywatności

Apple opatentował bardzo ciekawą rzecz. Częścią ekosystemu Apple'a mogą stać się swoiste okulary prywatności. Niektóre treści na naszym iUrządzeniu odczytamy tylko dzięki nim.

Doniesienia o Apple Glasses pojawiają się regularnie już od dawna. Teraz okazuje się, że jedną z ich kluczowych funkcji może być ochrona prywatności. Najnowszy patent odkryty przez Patently Apple zdaje się sugerować właśnie to. W jaki sposób nowa funkcja miałaby działać? Bardzo prosto - treści na wyświetlaczu naszego urządzenia widoczne by były tylko w jednym w przypadku. Będzie widział je tylko ktoś, kto ma odpowiednie okulary. To jeden z najnowszych pomysłów Apple'a na wzrost poczucia prywatności.

To jednak nie jest wszystko. Apple planuje rozwinąć swój system FaceID. Ma się polepszyć profilowanie użytkownika. Nieistotne, czy ma on brodę, czy nie, czy ma okulary przeciwsłoneczne, czy do czytania. Nie ma być nigdy żadnych problemów. Oczywiście nie należy zapominać, że zaakceptowany patent wcale nie oznacza, że coś takiego faktycznie będzie wykorzystane. Na pewno jednak jest sygnałem, że Apple coś takiego bardzo poważnie rozważa.

Zobacz: Apple rozgromione - koniec zdzierania prowizji

Zobacz: Apple wydaje iOS 15.1. Co nowego?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: patently apple

Źródło tekstu: patentlyapple, wł