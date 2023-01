Wybuchł iPhone. Właściciel miał dużo szczęścia

Podłączając wieczorem telefon do ładowania, nie spodziewamy się, że rano zostanie z niego kupka spalonej elektroniki. A to właśnie stało się z iPhonem.

Niestety, wybuchające smartfony nie są niczym nowym. Najczęściej winne tego typu awariom są wysłużone lub wadliwe akumulatory. Ogniem zajmują się modele różnych producentów. Słyszeliśmy już o przypadkach wybuchających Samsungów czy Xiaomi. Teraz podobny los spotkał iPhone'a.

Wybuchający iPhone

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w gminie Green Township w stanie Ohio. Wieczorem, gdy członkowie rodziny kładli się spać, zostawili na kuchennym blacie ładującego się iPhone'a 4. Standard. Podejrzewam, że większość z nas właśnie w nocy uzupełnia energię w akumulatorach swoich telefonów. Jednak mało kto spodziewa się, że rano, zamiast naładowanego urządzenia, zastanie kupkę spalonej elektroniki, która do niczego już się nie nadaje.



A tak właśnie stało się w tym przypadku. Rano mieszkańcy znaleźli doszczętnie spalony telefon. Co więcej, wszystko zarejestrowała kamera umieszczona w domu. Na szczęście płomień nie był na tyle duży, aby zająć inne elementy wyposażenia. Duża w tym zasługa samych domowników, którzy akurat tego wieczora posprzątali blat, na którym zazwyczaj znajdują się książki, używane przez dzieci do odrabiania lekcji.

Jak doszło do samozapłonu? Ze zdjęcia wynika, w czym nie ma żadnego zaskoczenia, iż uszkodzeniu uległ akumulator. Zapewne był już mocno wysłużony, ponieważ spalił się iPhone 4, czyli telefon, który miał premierę ponad 12 lat temu. Z słów mieszkańców wynika, że został on zakupiony na premierę i był przez cały czas używany, w ostatnim czasie przez dzieci.

Niestety, nie jest to odosobniony przypadek i to nawet w przypadku telefonów Apple. Już w 2009 roku Unia Europejska uruchomiła śledztwo w sprawie wybuchających iPhone'ów i iPodów. Do zdarzeń miało dochodzić w Holandii, Francji oraz Szwecji.

Zobacz: Xiaomi nagle wybuchł. Nastolatek ostro poturbowany

Zobacz: Xiaomi wybuchł w środku nocy. Kobieta nie żyje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: WCPO, Shutterstock

Źródło tekstu: WCPO