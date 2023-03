Używane iPhone'y to świetny interes. Policzyli zyski

Czy zastanawiałeś się kiedyś, gdzie kończy twój iPhone, kiedy zostaje odebrany przez Apple'a lub operatora? Prawdopodobnie ktoś kupi go ponownie, tyle że w lepszym stanie i oczywiście drożej.

Joanna Stern, dziennikarka „Wall Street Journal”, ustaliła co dzieje się z telefonami, kiedy trafią ponownie do operatora lub zostaną zwrócone np. w akcji wymień stare na nowe. Udało jej się prześledzić los iPhone'a 11 odebranego od użytkownika przez operatora.

Firmą, która pozwoliła na przeprowadzenie śledztwa w sprawie telefonu, była U.S. Mobile Phones lub USMP. Znajdująca się w New Brunswick w stanie New Jersey spółka jest hurtowym dostawcą telefonów refabrykowanych telefonów komórkowych. W 2022 roku wprowadziła na rynek 2,5 miliona odzyskanych smartfonów. Większość z nich stanowiły iPhone'y, choć ich los bywa różny.

Wyczyszczą, dorzucą kabel i sprzedadzą

Niezależnie od dalszych kroków, na wstępie telefony są oczyszczane z danych znajdujących się w pamięci urządzenia w chwili odkupu. Drugi etap polega na testowaniu, czy urządzenie działa poprawnie. Sprawdzana jest między innymi bateria i jej zużycie. Po serii testów telefon zostaje dokładnie umyty i wzrokowo oceniony pod względem wartości. W końcu, wraz z nowym kablem, trafia do pudełka.

Przy czym, jak podano, na własną rękę firma sprzedaje tylko co trzecie urządzenie. Głównie sprzęt notowany najwyżej, który to trafia do spółki zależnej USMP i kończy na przykład na Amazonie. Resztę egzemplarzy biorą zagraniczni pośrednicy.

Używane telefony coraz popularniejsze

Telefon, którego drogę śledziła dziennikarka, uzyskał w trakcie oceny jakości maksymalną notę. Urządzenie, zakupione przez operatora za kwotę 250 dolarów (ok. 1,1 tys. zł), zostało wysyłane do innego podmiotu USMP – Back in the Box. Należy on do tej samej grupy, ale zajmuje się odsprzedażą iPhone'ów na stronach internetowych. IPhone 11 został ostatecznie sprzedany za 350 dolarów, czyli 1500 zł na Back Market, platformie e-commerce dla urządzeń z drugiej ręki.

Prognozy wskazują, że sprzedaż naprawionych, używanych telefonów będzie się zwiększała z powodu coraz większego zapotrzebowania na niedrogi sprzęt. Z danych IDC, firmy zajmującej się badaniami rynku, wynika, że średni roczny przyrost wolumenu sprzedaży używanych urządzeń w latach 2021-2026 wyniesie około 10,3%.

