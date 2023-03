iPhone a płeć nabywcy. Wbrew pozorom to ma znaczenie

Jaki model iPhone’a jest preferowany przez kobiety i mężczyzn? Firmę badawcza CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) przeanalizowała i opisała preferencje zakupowe iPhone'a ze względu na płeć.O

iPhone jest obecnie jednym z najpopularniejszych smartfonów na rynku, a rok w rok Apple wypuszcza na rynek cztery kolejne modele. Najnowszy iPhone 14 posiada wersję standardową, Plus, Pro oraz Pro Max. Jesienią 2023 oczekiwany jest nowy model iPhone 15, który prawdopodobnie nie uniknie reguły czterech podtypów. Może z wyjątkiem tego, że następca wariantu Pro Max prawdopodobnie będzie nosił nazwę iPhone 15 Ultra.

Firma badawcza CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) przeprowadziła badania by poznać modele iPhone'ów, które są obecnie najlepiej sprzedającymi się w grupie kobiet i mężczyzn. Czy kobiety i mężczyźni mają takie same preferencje, jeśli chodzi o iPhone'a? Nic z tych rzeczy.

Mężczyźni chętniej wybierają flagowce

Zgodnie z otrzymanymi przez CIRP wynikami, kobiety i mężczyźni mają wręcz zauważalnie odmienne gusta. CIRP przeanalizował zakupy klientów sklepów, którzy zaopatrzyli się w iPhone'a w 2022 roku. Brano pod uwagę jednocześnie modele iPhone’a od 11. do 14. generacji.

Analiza preferencji zakupowych wykazała, że iPhone’a 14 Pro lub Pro Max częściej kupują mężczyźni. Wśród panów jeden z tych modeli wybrało 21 proc. respondentów, wśród pań – 16 proc. Tymczasem odwrotnie jest w przypadku uboższej wersji podstawowej i iPhone'a 14 Plus. Wśród mężczyzn te stanowią ledwie 8 proc., podczas gdy u kobiet – aż 12 proc.

Co nawet ciekawsze, mężczyźni w ogóle częściej zdają się wybierać modele droższe. Jeśli uwzględnimy również 13. generację, to wychodzi na to, że 41 proc. panów kupiło w 2022 roku model z linii Pro/Pro Max. Panie analogiczny wybór podjęły w co trzecim przypadku.

Ponownie – odwrotnie jest w przypadku wersji podstawowych. Tu kobiety wygrywają w stosunku 40:37, co jednak nie zmienia ogólnego obrazu, że statystycznie mężczyźni chętniej płacą za telefon więcej.

Kobiety wolą nieco oszczędzić

Nie oznacza to jednak, że kobiety z zasady wybierają starocie, bo już przy podziale na poszczególne generacje wyniki są bardzo zbliżone, wahając się w przedziale od 0 do 4 p.p. Teoretycznie, według analityków, panie nieco chętniej kupują modele z lat minionych, jednak różnice nie są znaczące (i mogą wynikać z niepewności pomiarowej).

Niestety nie dokonano podziału ze względu na wielkość ekranu. A szkoda, bo powszechna opinia głosi, że kobiety statystycznie częściej kupują telefony większe, mając do dyspozycji torebkę. Ile w tym prawdy, akurat z niniejszego badania się nie dowiemy.

Źródło zdjęć: Urbanscape / Shutterstock

Źródło tekstu: CIRP, oprac. własne