iPhone 18 Pro – rewolucja za duże pieniądze

Choć dopiero co mieliśmy premierę iPhone'ów 16, już teraz krążą plotki o planowanych smartfonach iPhone 18 Pro, które mają się pojawić dopiero w 2026 roku. Według nieoficjalnych doniesień, Apple planuje zainstalowanie w tych modelach nowego procesora A20 Pro, który będzie bazował na zaawansowanym procesie litograficznym 2 nm. Ta rewolucyjna zmiana może mieć wpływ na cenę urządzenia, która ma znacząco wzrosnąć w porównaniu do obecnych modeli.

Apple A20 Pro, będący następcą obecnego A18 Pro, który napędza iPhone'a 16 Pro i iPhone'a 16 Pr Max, będzie korzystać z litografii 2 nm. Taki proces produkcyjny pozwala na uzyskanie mniejszych, bardziej wydajnych i energooszczędnych układów. Warto zauważyć, że obecne flagowce Apple'a wykorzystują procesory oparte na technologii 3 nm, co oznacza, że A20 Pro będzie o krok przed nimi pod względem wydajności i efektywności energetycznej.

Jak wynika z najnowszego raportu, koszt produkcji układów 2 nm w fabrykach TSMC będzie znacząco wyższy niż w przypadku 3 nm. Cena za pojedynczy wafel 2 nm ma wynosić ponad 30 tysięcy dolarów (122 tys. zł), co może podnieść koszty produkcji poszczególnych układów. Z kolei cena jednostkowa samego układu A20 Pro może wzrosnąć do 85 dolarów (345 zł), co stanowi wzrost o 70% w porównaniu do A18 Pro, które kosztują około 50 dolarów (około 200 zł). Ten dodatkowy koszt, szacowany na 35 dolarów na chip, może być jednym z głównych powodów, dla których iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max mogą kosztować znacznie więcej niż ich poprzednicy.

Potencjalny wzrost ceny iPhone 18 Pro

Wzrost cen nowych układów A20 Pro może wpłynąć na cenę finalną urządzeń z serii iPhone 18. Choć Apple zwykle utrzymuje ceny swoich telefonów w granicach rozsądku, to w przypadku tak zaawansowanego procesora, cena iPhone 18 Pro może przekroczyć dotychczasowe granice. Zatem użytkownicy, którzy oczekują najnowszych technologii, mogą być gotowi zapłacić więcej za lepszą wydajność, dłuższą żywotność baterii i inne usprawnienia, które zapewni nowy SoC.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie modele iPhone'ów 18 mają korzystać z nowych chipów 2 nm. Możliwe, że tańsze modele nadal będą wyposażone w układy oparte na technologii 3 nm, co pozwoli utrzymać ceny na bardziej przystępnym poziomie.

Kolejne innowacje w iPhone'ach 18 Pro

Oprócz rewolucyjnego układu A20 Pro, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max mają przynieść także inne, oczekiwane innowacje. Jednym z najważniejszych ulepszeń ma być czujnik Face ID pod ekranem. Ma on sprawić, że charakterystyczna Dynamic Island zniknie, oferując bardziej minimalistyczny wygląd ekranu. Kolejnym interesującym rozwiązaniem może być zmienny otwór przysłony w obiektywach szerokokątnych, który poprawi jakość zdjęć, zwłaszcza w trudniejszych warunkach oświetleniowych, oraz umożliwi lepsze efekty głębi ostrości.

Dodatkowo, ekran LTPO+ ma zastąpić obecny panel LTPO, oferując lepszą jasność, a także płynniejsze przejścia między różnymi częstotliwościami odświeżania, co ma poprawić komfort użytkowania.

iPhone 18 Pro – czy warto czekać ?

Choć do premiery iPhone'ów 18 Pro pozostały jeszcze prawie dwa lata, już teraz wiadomo, że modele te będą oferować zaawansowaną technologię i jeszcze lepsze osiągi. Cena urządzeń może wzrosnąć, ale w zamian użytkownicy otrzymają wydajniejszy procesor, ulepszony aparat oraz innowacyjne rozwiązania związane z ekranem i biometrią. Dla fanów Apple'a i technologicznych nowinek, iPhone 18 Pro lub iPhone 18 Pro Max będzie z pewnością interesującą propozycją.

Jednak zanim Apple zdecyduje się na wprowadzenie tych innowacji, musimy poczekać na serię iPhone 17 w 2025 roku, co daje jeszcze sporo czasu na rozwój technologii i produkcji. Jak widać, przyszłość iPhone'ów wygląda obiecująco, a nadchodzące zmiany mogą wprowadzić przełom w świecie smartfonów.

