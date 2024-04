Nowy iPhone będzie miał więcej kolorów niż tęcza

Apple powiększy paletę kolorów iPhone'a 16. Będziemy mieli aż 7 kolorów do wyboru.

Nowe kolory iPhone'a 16

Do sieci trafia coraz więcej plotek na temat nadchodzącej serii smartfonów iPhone 16. Najświeższa informuje o dodaniu kolejnych kolorów do istniejącej palety. Przecieki z Chin informują, że iPhone 16 Plus będzie dostępny w kolorach:

czarny,

różowy,

niebieski,

zielony,

żółty,

biały,

fioletowy.

Dwa ostatnie nie są dostępne w palecie iPhone'a 15 Plus. O ile biały nie zostawia żadnych wątpliwości (będzie po prostu biały), z niecierpliwością czekam na premierę modelu fioletowego. Apple sięga ostatnio po kolory bardzo jasne i mało intensywne, więc spodziewam się delikatnej lawendy. Przeciek nie informuje niestety, czy rozszerzona paleta obejmie także mniejszego, standardowego iPhone'a 16, ale domyślamy się, że tak. Te modele mają różnić się wyłącznie rozmiarem ekranu i akumulatora.

W serii Pro również mają pojawić się zmiany. Na razie mamy do dyspozycji tylko proste grafiki, ale wiele wskazuje na to, że wróci różowe złoto, a pożegnamy tytan błękitny. Bardziej zaawansowane modele mają więc być dostępne w czterech kolorach:

czarnym (podobny do Deep Space Black),

szarym (Titanium, tytan naturalny),

białym (tytan biały, White Titanium)

Różowe złoto lub tytanowy różowy (Rose).

Te modele będą też wyższe, szersze i o kilka gramów cięższe od serii 15. Wszystko dlatego, że Apple zamierza zapakować do nich jeszcze większe ekrany. iPhone 16 Pro dostanie panel 6,27 cala, iPhone 16 Pro zaś – 6,85 cala. Ramki otaczające ekran będą jeszcze węższe. Sporo mówi się o przesiadce na ekrany OLED micro-lens, co mogłoby zapewnić wyższą jasność przy podobnym zużyciu energii. To możliwe, gdyż matryce soczewek redukują odbicia światła wewnątrz ekranu.

Fizyczna migawka jak w aparacie

Kolejne plotki mówią o powrocie fizycznego przycisku migawki – Capture Button. Telefony z aparatem nierzadko miewały taki przycisk, ale obecnie tego trendu trzyma się już tylko Sony w swoich flagowych Xperiach. Apple zaoferuje przycisk działający tak samo, jak w aparatach – będzie reagował na wciśnięcie do połowy oraz będzie robił zdjęcie po wciśnięciu do końca. Ponadto wszystkie modele z 2024 roku będą miały Action Button, do którego można przypisać własną funkcję.

Zobacz: iPhone 16 z nowym przyciskiem. Wiemy, co nim zrobisz

Bryły smartfonów nie są już tajemnicą dzięki przeciekom z firm produkujących etui ochronne.

Skoro o fotografii mowa, iPhone 16 i iPhone 16 Plus mają mieć dwa aparaty umieszczone w jednej osi. Ma to podobno umożliwić robienie zdjęć przestrzennych w orientacji poziomej, które będzie można oglądać na goglach Apple Vision Pro. Przy tym Apple zamierza zmniejszyć wyspę z aparatami, co akurat powinno wyjść smartfonom na zdrowie. iPhone 16 Pro dostanie ten sam aparat z zoomem 5x, co iPhone 16 Pro Max.

Akumulatory nadal małe

Świeże plotki mówią również o powiększeniu pojemności akumulatorów iPhone'ów 16. Zyski będą jednak niewielkie, a w przypadku modelu iPhone 16 Plus mamy stracić prawie 400 mAh:

iPhone 16: 3561 mAh,

iPhone 16 Plus: 4006 mAh,

iPhone 16 Pro: 3355 mAh,

iPhone 16 Pro Max: 4676 mAh.

W tym roku nie będzie iPhone'a 16 Ultra. Nie ma o nim żadnej wzmianki w kodzie systemu iOS 18 ani nigdzie indziej.

Nowa seria smartfonów Apple zostanie z pewnością zaprezentowana jesienią 2024, razem z systemem iOS 18 i nowym czipem Apple A18 (prawdopodobnie w dwóch wersjach).

