Nowe iPady będą dużo droższe. Premiera już za chwilę

W marcu odbędzie się konferencja Apple, na której firma z Cuperino powinna zaprezentować światu nowe iPady Pro z ekranami OLED. Oprócz nowych wyświetlaczy mają one przynieść kilka mniejszych usprawnień. Jednak największa różnica ma dotyczyć cen. Te mają być dużo wyższe. Mówi się nawet o kwotach zbliżonych do MacBooków Pro.

Jeśli plotki są prawdziwe, to już w przyszłym miesiącu Apple zaprezentuje dwa nowe iPady Pro z ekranami OLED. Jeden ma mieć wyświetlacz o przekątnej 11-, a drugi 13-cali. Zapowiadają się bardzo ciekawe urządzenia, ale mniej ciekawie mają wyglądać ceny. Te mają być bardzo wysokie.

Wszystko ma być spowodowane ceną samych ekranów, które mają być dostarczane przez Samsunga oraz LG. W przypadku 11-calowego modelu sam panel OLED ma kosztować około 280-290 dolarów. Z kolei w przypadku większego wariantu mowa nawet o 380-390 dolarach. Z tego powodu nowe iPady Pro mają mieć ceny zbliżone do MacBooków Pro z układem Apple M3.

