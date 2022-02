AnTuTu pokazuje najmocniejsze średniaki z Androidem - styczeń 2022

Nadeszła pora na przegląd najmocniejszych średniaków z Androidem według AnTuTu. W styczniu 2021 lider był jak zwykle jeden i ten sam. Wygrał jeden z telefonów Vivo i jego podmarki iQOO.

Początek nowego miesiąca to standardowo okres podsumowań. Co miesiąc możemy poznać najlepsze telefony według ich wyników z benchmarku AnTuTu. Technologiczny światek z największym przejęciem śledzi tematykę flagowców, ale to nie one odpowiadają za większość sprzedaży. Rynkiem rządzą budżetowce i średniaki.

Vivo iQOO Z5 znowu najlepszym średniakiem z Androidem

Najlepszym średniakiem po raz kolejny został Vivo iQOO Z5. Król rankingu jak widać nie ma zamiaru schodzić z tronu. Niestety, Vivo jest o wiele bardziej powściągliwe we wprowadzaniu swoich nowych modeli do różnych krajów niż siostrzane Oppo i Realme. iQOO Z5 zdobył 570948 punktów. Na drugim miejscu znalazł się Honor 60 Pro z 544893 punktami. W pierwszej dziesiątce znalazły się zresztą aż cztery telefony Honora. Honor 60, Honor 50 Pro i Honor 50 okupują miejsca od szóstego do ósmego.

Trzeci jest Oppo Reno7 5G. Telefon uzyskał 541077 punktów. W zestawieniu najlepszych średniaków znalazły się jeszcze dwie marki. Dwa modele Xiaomi mają miejsca czwarte i piąte, a Huawei Nova 9 zajął dziesiąte miejsce. Nie licząc dziewiątego Oppo Reno6 5G i jego MediaTeka Dimensity 900, wszystkie inne to telefony mają Snapdragona. Osiem to Snapdragon 778, a jeden ma Snapdragona 780.

