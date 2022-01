AnTuTu pokazuje najmocniejsze średniaki z Androidem - grudzień 2021

Jaki jest najlepszy średniak na rynku? Na to pytanie pomaga odpowiedzieć ranking benchmarku AnTuTu. Po raz kolejny zwyciężył Vivo iQOO Z5. Następne miejsca zajęły modele marek Honor i Oppo.

Styczeń jest szczególnym miesiącem pełnym podsumowań. Tym razem dowiemy się jaki średniak był najmocniejszy. Pomoże w tym baza benchmarków AnTuTu. Może i flagowce wzbudzają najwięcej zainteresowania mediów, ale nie stanowią one wcale dominującego segmentu wśród sprzedanych urządzeń. W rankingu AnTuTu po raz kolejny wygrał Vivo iQOO Z5. iQOO to marka przeznaczona dla graczy, nie powinniśmy być zatem zdziwieni. To właśnie takie smartfony mają zwykle największą wydajność. Telefon uzyskał 567524 punkty.

Na drugim miejscu jest Honor 60 Pro z 545039 punktów. W pierwszej dziesiątce są aż cztery smartfony tej marki. Trzeci jest Oppo Reno7 5G mający 541200 punktów. Czwarty jest Xiaomi 11 Lite, który uzyskał 536660 punktów. W pierwszej dziesiątce są wyłącznie marki z Chin (Vivo, Honor, Oppo, Xiaomi i jeden model Huaweia). Dominuje natomiast układ Qualcomm Snapdragon 778. Wśród dziewięciu Snapdragonów znalazł się też jeden MediaTek Dimensity 900 (Oppo Reno6 5G).

Źródło zdjęć: vivo

Źródło tekstu: antutu