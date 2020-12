Akumulatory trzech nowych Nokii certyfikowane

Fiński HMD Global już niedługo pokaże trzy nowe smartfony marki Nokia. Certyfikację przeszły już ich akumulatory.

HMD Global słynie jako bardzo sprawny dostawca aktualizacji Androida, niestety nie można powiedzieć tego samego o jego wydawaniu nowych smartfonów. Nokia 9 pojawiała się dwa lata, a w przypadku Nokii 9.3 Finowie chyba zamierzają powtórzyć swój specyficzny rekord. Nokia 7.3 to kolejny spóźnialski model. Może jednak ten drugi w końcu faktycznie się pojawi. Faktem jest bowiem, że certyfikację przeszły trzy nowe akumulatory do smartfonów europejskiej firmy. Może któryś z nich należy do nieszczęsnej Nokii 7.3?

Pierwszy z nich ma pojemność 5050 mAh, drugi 4470 mAh, trzeci natomiast to 3900 mAh. TUV nie podał niestety nic pozwalającego zidentyfikować konkretne urządzenia. Nokia 7.3 doczekała się już co prawda nawet renderów, jednak nie wiadomo za dużo na temat jej specyfikacji. Na pewno będzie to średniopółkowiec ze Snapdragonem 690 i aparatem głównym 48 Mpix + 12 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Informację o akurat tym konkretnym układzie Qualcommu potwierdził sam Juho Sarvikas z kierownictwa fińskiej firmy.

Zobacz: Nokia 5.4 zaprezentowana. Na pokładzie Snapdragon 662 i aparat 48 Mpix

Zobacz: Pojawia się ultratania Nokia C1 Plus z Androidem Go

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: nokiamob