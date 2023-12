Te słuchawki wyglądają świetnie, ale ich cena już nie

Na polskim rynku debiutuje nowa marka słuchawek. Japoński Acustune wprowadza na nasz rynek między innymi model HS2000MX MKII. To słuchawki dokanałowe, które świetnie wyglądają, ale mogą odstraszyć ceną.

Nikt raczej nie ma wątpliwości co do tego, że Japończycy potrafią robić dobre słuchawki. Potwierdzają to produkty marki z Kraju Kwitnącej Wiśni, która właśnie pojawiła się na naszym rynku. Acoustune to producent, który w swoich słuchawkach dokanałowych łączy unikalny, odważny design z zastosowaniem zaawansowanych materiałów oraz niespotykanych wcześniej rozwiązań konstrukcyjnych. Słuchawki tej marki zapewniają też pełne, organiczne brzmienie z przetworników dynamicznych ze świetną szybkością oraz detalicznością.

Acoustune HS2000MX MKII

Wśród nowości, które pojawiły się w Polsce, są słuchawki Acoustune HS2000MX MKII. To flagowy model Japońskiej marki, wyposażony w membrany z autorskiego materiału Myrinx połączonego z berylem.

Unikalną i niepowtarzalną cechą tego modelu jest to, że mają one możliwość wymiany elementu, na który składa się przetwornik akustyczny wraz z jego komorą. W zestawie z HS2000MX dostajemy moduł ACT05, gdzie komora akustyczna została wykonana za pomocą obróbki CNC z miedzi, natomiast przetwornik dynamiczny o średnicy 10 mm ma membranę będącą połączeniem dwóch materiałów. Jednym z nich jest Myrnix, który jest uzyskanym sztucznie biopolimerem. Drugi materiał natomiast to beryl, który jest umieszczony na środku membrany, tworząc jej kopułkę.

Co ważne, kapsuły akustyczne możemy wymieniać. Na przykład kapsuła ACT04 to połączenie stali oraz stabilizowanego drewna z brzozy. Z kolei kapsuła ACT03 to połączenie mosiądzu z drewnem. Każda z tych kapsuł oferuje nieco odmienny charakter brzmienia, dzięki unikalnej kompozycji materiałów zarówno samej membrany, jak też materiałów, z jakich wykonano samą komorę tego przetwornika.

Flagowy model Japońskiej został też wykonany z dbałością o każdy szczegół. Złącza Pentaconn zapewniają stabilne połączenie, a składający się z ośmiu posrebrzanych żył przewód z miedzi monokrystalicznej zapewni transmisję audio bez żadnych strat i znacząco przyczyni się do uzyskania naturalnego, organicznego, a zarazem szczegółowego brzmienia. Ze słuchawkami otrzymamy też elegancką, drewnianą walizkę i kompaktową torbę do transportu.

Acoustune HS1790TI

W słuchawkach Acoustune HS1790TI zastosowano przetworniki, które łączą opatentowany materiał kompozytowy Myrnix z tytanową kopułką na środku membrany. Dzięki temu uzyskano szlachetną charakterystykę brzmienia, które łączy barwę i gładkość z dynamiką oraz szczegółowością. Komora akustyczna, w której znajduje się przetwornik, została wykonana z tytanu, natomiast sama obudowa słuchawek, w której ta komora została umieszczona, to aluminium. Taka kompozycja materiałów sprawia, że części te są od siebie wzajemnie odizolowane. A to z kolei oznacza, iż nie ma między nimi mechanicznych interakcji, które negatywnie mogłoby się odbijać na brzmieniu.

Wraz ze słuchawkami otrzymamy nie tylko aluminiowe etui na słuchawki czy komplet gumek, ale także kabel ARC51 o hybrydowej, plecionej konstrukcji. Przewodnikiem tutaj jest najwyższej czystości miedź, która dodatkowo powlekana jest warstwą srebra. Przewód dodatkowo ma specjalną geometrię i posiada otulinę, która zabezpiecza przed wibracjami oraz efektem mikrofonowania.

Słuchawki Acoustune HS1790TI dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 4999 zł.

Acoustune HS1750CU

Acoustune HS1750CU to słuchawki, które łączą autorski i opatentowany przetwornik z materiału Myrnix z obrabianą za pomocą CNC komorą z mosiądzu. Takie rozwiązanie zapewnia spójny, pozbawiony podbarwień dźwięk, który posiada też świetną dynamikę i szybkość. Podobnie, jak w droższych modelach – poszczególne elementy obudowy wykonane są z różnych materiałów i jednocześnie są od siebie odizolowane.

O ile HS1750CU są modelem bardziej atrakcyjnym cenowo, to także i tutaj producent zadbał o wszystkie detale. Wykonanie jest precyzyjne i solidne, a w zestawie ze słuchawkami otrzymujemy pełen komplet akcesoriów: wysokiej jakości aluminiowe etui, hybrydowy kabel ARC51 oraz komplet gumek. Co istotne, również te słuchawki zostały zaprojektowane i są produkowane w Japonii.

Dostępność i cena

Wszystkie opisane wyżej słuchawki są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store. Ich sugerowane ceny wyglądają tak:

Acoustune HS2000MX MKII – 9499 zł ,

, Acoustune HS1790TI – 4999 zł ,

, Acoustune HS1750CU – 2999 zł.

Zobacz: Pokochałbym te słuchawki, gdyby nie jeden detal. Test Jabra Elite 10

Zobacz: Słuchawki tak lekkie, że nie poczujesz ich na głowie (Test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Akoustune

Źródło tekstu: Akoustune