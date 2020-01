Tani laptop dla ucznia? Acer TravelMate B3 i Spin B3 od kwietnia w Polsce

Acer ma nowe propozycje dla uczniów - tanie laptopy TravelMate B3 oraz TravelMate Spin B3. Są one lekkie i mobilne, a jednocześnie wytrzymałe. Urządzenie oferują też przyzwoity czas pracy na baterii, sięgający 12 godzin.

Acer TravelMate B3 - laptopy gotowe na szkolne wyzwania

Klasyczny TravelMate B3 oraz konwertowalny TravelMate Spin B3 są zgodne z amerykańskim standardem MIL-STD 810G, charakteryzując się podwyższoną odpornością na upadki oraz zalanie. Urządzenia zostały poddane serii testów, w tym między innymi testom upadku z wysokości około 122 cm oraz zalania klawiatury 330 ml płynu. Laptopy zostały wyposażone w wytrzymałą na nacisk pokrywę matrycy oraz obudowę ze wzmocnionymi krawędziami i gumowymi wstawkami.

Laptopy oferują do 12 godzin pracy bez konieczności podłączania zasilania, dzięki czemu mogą się dobrze sprawdzić się w szkołach lub na uczelniach. Sprawne wykonywanie zadań ma tu zapewniać zastosowanie jednego z najnowszych procesorów Intel z serii Pentium lub Celeron.

TravelMate Spin B3 - wszechstronne urządzenie do nauki

TravelMate Spin B3 to wszechstronne urządzenie, pozwalające adaptować się do różnych szkolnych wyzwań. Laptop oferuje cztery tryby pracy. W pierwszym wykorzystywane są zewnętrzne monitory, w drugim obraz wyświetlany jest na wbudowanym ekranie, a pozostałe to tryb "namiotu" oraz tryb tabletu. Ostatni może się przycdać na przykład w przypadku zajęć wymagających wykorzystania pisma odręcznego. Co istotne, TravelMate Spin B3 wykorzystuje protokół Wacom Active ElectroStatic (AES) i jest wyposażony w rysik.

Zintegrowany ze szkolnym środowiskiem

Środowisko szkolne bądź uczelniane to nie tylko uczniowie oraz studenci, dlatego laptopy TravelMate B3 i TravelMate Spin B3 zostały wyposażone także w rozwiązania, które ułatwiają pracę zarówno nauczycielom, jak i szkolnym pracownikom IT. Zalicza się do nich na przykład wskaźnik stanu naładowania baterii, umieszczony na pokrywie matrycy. Dzięki temu nauczyciel może szybko sprawdzić, które laptopy uczniów są bliskie rozładowania.

Nowe laptopy Acera są wyposażone w kilka rodzajów portów, pozwalających na połączenie ze światem zewnętrznym i innymi urządzeniami. Są wśród nich:

RJ-45 (Ethernet),

dwa porty USB 3.2 Gen. 1,

HDMI,

USB 3.1 Gen. 2 typu C (w przypadku niektórych modeli).

Dostępność w Polsce i ceny dla szkół

Laptopy Acer TravelMate B3 (B311) oraz Acer TravelMate Spin B3 (Spin B311) będą dostępne w Polsce od kwietnia 2020 roku w cenie, odpowiednio, od 999 zł i od 1499 zł.

Źródło tekstu: Acer