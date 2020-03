8848 Titanium M6 5G to takie chińskie Vertu: tytan, złoto, diamenty i 5G. Ruszyła przedsprzedaż

Kiedyś było Vertu, teraz jest 8848. Chińska marka rozpoczyna przedsprzedaż smartfonów o mocnej specyfikacji i bogato wykończonych obudowach, na których znalazły się zdobienia ze złota i szlachetnych kamieni. Ceny oczywiście też są „na bogato”.

8848 to chińska marka luksusowych smartfonów, które najwyraźniej inspirowane są podupadłą już dziś marką Vertu. Natomiast Titanium M6 5G to najnowszy, flagowy smartfon tego producenta, który po miesiącach zapowiedzi wszedł do przedsprzedaży.

Najwyraźniej ucząc się na błędach Vertu, które produkowało telefony luksusowe, ale też i przeciętne technicznie, chińska firma zadbała o to, by 8848 Titanium M6 5G oferował topową specyfikację. Sercem tego modelu jest układ Snapdragon 865 z modemem 5G, do tego smartfon otrzymał do 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5 oraz nawet 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 3.0. Mocy więc na pewno nie zabraknie.

Smartfon ma dwa ekrany – główny ma 6 cali, natomiast z tyłu znajduje się drugi, okrągły o przekątnej 1,19 cala. Okalają go trzy aparaty, z których główny ma rozdzielczość 100 Mpix. Pod obudową znalazła się bateria 4380 mAh z opcją ładowania bezprzewodowego.

Specyfikacja jest więc zacna, ale najważniejszą cechą tego modelu ma być luksusowe wykonanie. Powstało aż 11 wersji, różniących się wykorzystaniem różnych, szlachetnych materiałów. Podstawowy wariant to połączenie stopu tytanu ze skórą bydlęcą. Inne warianty wykonane są z użyciem skóry krokodyla lub jaszczurki. Obudowa może być także powlekana złotem, do wyboru jest też kilka wariantów zdobienia z wykorzystaniem syntetycznych rubinów, naturalnych żółtych szafirów i naturalnych diamentów.

Wszystko utrzymane jest w stylistyce znanej już z Vertu – czyli „klasycznego luksusu”, z daleka wysyłającego komunikaty o bogactwie właściciela. Ceny oczywiście też są adekwatne – najtańsza wersja kosztuje 12 999 juanów, czyli ponad 7500 zł. Najdrożej wyceniona została na 23 999 juanów, czyli blisko 14 tysięcy złotych.

Źródło tekstu: GizChina