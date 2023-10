Lepiej usiądź. Nowy zegarek Huawei kosztuje 13 tysięcy złotych

Do Polski dotarł mariaż nowoczesnej technologii i luksusowego dizajnu. Cena jest oczywiście adekwatna.

Mowa o Huawei Watch Ultimate Design. To najbardziej zaawansowany smartwatch Huawei z szeroką paletą możliwości w wyjątkowej wersji z elementami pokrytymi 18-karatowym złotem. Zjawiskowy zegarek jest już dostępny w przedsprzedaży na huawei.pl.

Nowoczesne funkcje ociekają złotem

Huawei przyjął niedawno strategię Fashion Forward. To oznacza, że będzie oferować sprzęty nie tylko funkcjonalne, ale też zaprojektowane z dbałością o detale. Widać to doskonale na przykładzie, wprowadzonych z początkiem września smartwatchy Huawei Watch GT4, ale Huawei Watch Ultimate Design jest klejnotem koronnym. Nie ma tu ani grama kompromisu, jest za to sporo cennego kruszcu. Tym samym Huawei zburzył mur dzielący smartwatche od luksusowych zegarków, wykonanych z jubilerską precyzją.

Huawei Watch Ultimate Design został wykonany z unikatowego stopu metali, a złote wstawki zostały wykonane w 75% z 18-karatowego złota. Bezel zegarka otrzymał sześć złotych elementów ozdobnych, ręcznie osadzonych w ceramicznej formie oraz pozłacaną skalę (proces PVD). Całość jest następnie grawerowana laserowo i dodatkowo zdobiona.

Zegarek otrzymał lekką, tytanową bransoletę z możliwością łatwego dopasowania rozmiaru nawet w ciągu dnia – nie trzeba usuwać z niej ogniw. Zwieńcza ją śliczna klamra z wygodnym zapięciem motylkowym. Na ekranie możesz mieć taką tarczę, jaką tylko sobie wymarzysz. Niemniej ten model jako jedyny ma dostępną widoczną poniżej tarczę z mapą świata oraz aktualnym pomiarem tętna.

Wewnątrz znajdują się te same, zaawansowane rozwiązania, co w testowanym już na łamach TELEPOLIS.PL Huawei Watch Ultimate. Wbudowany sensor TruSeenTM 5.0+ pozwala monitorować układ sercowo-naczyniowy i poziom SpO 2 . Ponadto jest tu możliwość monitorowania 24 rodzajów aktywności i tryb ekspedycji, idealny na długie, piesze wycieczki. Zegarek sprawdzi się także podczas nurkowania, gdyż spełnia normy wodoodporności ISO 22810 oraz EN13319 dla sprzętu nurkowego, daje możliwość nurkowania do 100 m w 4 różnych trybach. Z dala od ładowarki będzie pracować nawet dwa tygodnie.

Huawei Watch Ultimate Design został zaprezentowany 14 września w Barcelonie. Jego wysoka cena w Polsce nie jest więc dla nas zaskoczeniem… co nie znaczy, że już otrząsnęliśmy się z szoku. Luksusowy i funkcjonalny smartwatch Huawei, stworzony z myślą o pionierach, wizjonerach i pasjonatach piękna, będzie kosztował w Polsce 12 999 zł.

Huawei Watch Ultimate Design to początek linii Ultimate Design. To oznacza, że Huawei zaproponuje nam więcej midasowych akcesoriów.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei