Mobilny Battlefield w przyszłym roku

Kolejna z gier znanych ze świata komputerów doczeka się swojej mobilnej odsłony. Tym razem będzie to Battlefield.

W Azji rządzi wszystko, co mobilne. Nie ważne czy to płatności, czy gry. Europejski i amerykański gracz jest bardziej konserwatywny, nie zmienia to faktu, że kolejne gry znane z bardziej tradycyjnych platform pojawiają się na telefonach. Teraz będzie to Battlefield. Nie będzie to jednak port konkretnej gry z tej serii, a całkowicie nowa gra. Cały sposób walki zostanie dostosowany pod specyfikę grania na telefonie, a gra ma być w pełni rozwinięta. Nowy Battlefield jest już w produkcji, jednak dostępny będzie w przyszłym roku. Najpierw jednak uruchomiona zostanie faza testowa. Dojść ma do tego już za chwilę.

Wtedy zatem poznamy jak nowa gra będzie wyglądała w praktyce. Nowy tytuł będzie dostępny zarówno na Androidzie, jak i na urządzeniach Apple'a. Nad nowym tytułem pracują Dice oraz Industrial Toys. Bądźmy jednak szczerzy: ekordów notowanych przez azjatyckie Honor of Kings, Fate/Grand Order czy Genshin Impact raczej nie da rady przebić. Jednocześnie twórcy serii Battlefield zapewnili, że nad grami na komputery i konsole pracuje największy zespół w historii tej serii gier.

Źródło tekstu: android authority, wl