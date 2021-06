Crypt of the Necrodancer - kultowa gra indie trafia na Androida

Crypt of the NecroDancer to popularna gra niezależna, łącząca cechy klasycznego roguelike'a z grą rytmiczną. Po 6 latach od premiery tytułdoczekał się wersji na Androida.

Gry na Androida kojarzą się zazwyczaj z darmowymi produkcjami, naszpikowanymi od góry do dołu mikropłatnościami, Nie da się ukryć, ciężko sobie na taką reputację zapracowały. Na całe szczęście na mobilnych graczy czeka także sporo "poważnych" tytułów, często przeportowanych z PC oraz konsol. Ich lista właśnie poszerzyła się o kolejną tego typu produkcję: Crypt of the NecroDancer.

Crypt of the NecroDancer to niecodzienne połączenie gry typu roguelike oraz rytmicznej. W toku rozgrywki poruszamy się po losowo generowanych lochach, pokonując potwory i zdobywając coraz lepsze wyposażenie. Jeśli zdarzy nam się zginąć, tracimy większość zgromadzonego postępu i musimy zaczynać od nowa, jednak bogatsi o wiedzę i umiejętności zdobyte podczas poprzedniego podejścia. Haczyk polega jednak na tym, że wszystkie wykonywane przez nas czynności, począwszy od poruszania, aż po walkę, muszą odbywać się w narzuconym przez grę rytmie.

Crypt of the NecroDancer po raz pierwszy zadebiutowało w 2015 roku i od tamtej pory zgromadziło spore grono fanów - zresztą nie bez powodu. Teraz mogą dołączyć do nich także posiadacze smartfonów z Androidem.

Wersja dostępna w Sklepie Play kosztuje 21,99 zł i jest pozbawiona mikropłatności. Zamiast tego na graczy czeka m.in. obsługa kontrolerów, a nawet optymalizacje pod kątem Chromebooków. Niestety w swojej obecnej wczesnej wersji tytuł wydaje się mieć pewne problemy ze stabilnością - trzymamy kciuki, by udało się je rozwiązać przy okazji kolejnych aktualizacji.

Źródło zdjęć: Sklep Play, Brace Yourself Games

Źródło tekstu: Sklep Play, Brace Yourself Games