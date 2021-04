Apex Legends na smartfonach - w tym miesiącu ruszają testy

Apex Legends w końcu zmierza na smartfony. W tym miesiącu rozpoczną się testy mobilnej odsłony jednej z najpopularniejszych produkcji z gatunku Battle Royale.

Apex Legends zadebiutowało w 2019 roku i można powiedzieć, że szturmem podbiło gatunek Battle Royale. Może dzisiaj nie cieszy się już tak dużym zainteresowaniem, jak w pierwszych tygodniach od premiery, ale to wciąż jeden z najpopularniejszych tytułów z tego segmentu. Tym bardziej powinien graczy ucieszyć fakt, że produkcja Respawn Entertainment i Electronic Arts w końcu trafi na urządzenia mobilne, gdzie także będzie rywalizować z Fortnite oraz PUBG Mobile.

Apex Legends Mobile

Twórcy gry poinformowali, że w tym miesiącu ruszą pierwsze testy wersji mobilnej Apex Legends. Na razie odbędą się one regionalnie, tylko w Indiach oraz na Filipinach, ale Respawn Entertainment planuje systematycznie poszerzać dostępność gry o nowe państwa i regiony. Jeszcze nie wiemy, kiedy wydana zostanie pełna wersja Apex Legends Mobile, ale prawdopodobnie to kwestia co najmniej kilku miesięcy.

Apex Legends Mobile, z oczywistych względów, będzie zoptymalizowane pod obsługę za pomocą ekranów dotykowych. Jednak najważniejszą kwestią będzie odpowiednia optymalizacja, bo przeniesienie jeden do jednego wersji z PC-tów i konsol jest po prosty niemożliwe. Nie wiemy też, czy w planach Respawn Entertainment jest crossplay między graczami mobilnymi, komputerowymi i konsolowymi, ale bezpieczniej byłoby założyć, że nie.

Zobacz: PlayStation szykuje się do podboju rynku mobilnego. God of War na smartfony

Zobacz: Magic: The Gathering Arena wychodzi z fazy beta w Google Play i Apple App Store

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechSpot