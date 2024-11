Zasięg FTTH zwiększył się w Polsce o ponad 51 tys. adresów

Polski Światłowód Otwarty konsekwentnie rozbudowuje swoją sieć optyczną. Październik upłynął pod znakiem intensywnych prac, a zasięg FTTH zyskało ponad 51 tys. gospodarstw domowych.

W październiku w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego znalazło się ponad 14 tys. nowych gospodarstw domowych z 41 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (1782), Bielsku-Białej (1524) i Lublinie (1251).

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Będzin

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Bytom

Ciechanów

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Głowno

Katowice

Kielce

Kołobrzeg

Kraków

Kraśnik

Lublin

Łodygowice

Łódź

Łuków

Mechelinki

Mierzyn

Międzyrzecz

Mińsk Mazowiecki

Opole

Piaseczno

Radom

Ruda Śląska

Rumia

Sopot

Sosnowiec

Starogard Gdański

Suwałki

Szczecin

Świdnik

Świętochłowice

Tarnów

Wałbrzych

Warszawa

Wrocław

Zabrze

Zielona Góra

Zielonka

Na tym jednak nie koniec. Polski Światłowód Otwarty stale prowadzi modernizację internetu HFC do standardu FTTH, unowocześniając sieć przejętą po UPC. W październiku takich usprawnień doczekało się ponad 37 tys. gospodarstwach domowych. W rezultacie Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 51 tys. gospodarstw domowych.

Polski Światłowód Otwarty, spółka stworzona przez Play i grupę InfraVia, to wyłącznie hurtowy operator oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej w Polsce na niedyskryminujących warunkach. W momencie startu objął zasięgiem 3,7 mln gospodarstw domowych. Do 2028 roku planuje powiększyć go o 2 mln nowych gospodarstw domowych, by docelowo objąć nim ponad 6 mln. Obecnie w zasięgu PŚO znajduje się już ponad 3,86 mln gospodarstw domowych.

Proces rozbudowy i modernizacji sieci realizowany jest w standardzie XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO będą mogli oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gbit/s.

