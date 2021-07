My też jesteśmy eko! Xiaomi chwali się działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju

Nie tylko operatorzy sieci telekomunikacyjnych zaczynają przywiązywać wagę do kwestii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Problem ten zauważają także producenci sprzętu, którzy często postrzegani są jako nieodpowiedzialni wytwórcy elektrośmieci. Firma Xiaomi przekonuje, że ma zupełnie inne podejście.

Firma Xiaomi opublikowała dziś Raport o Zrównoważonym Rozwoju za 2020 rok. Ponad 30-stronicowy dokument szczegółowo omawia inicjatywy Xiaomi dotyczące ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw, dostępności, bezpieczeństwa danych i prywatności użytkowników.

Od momentu założenia w 2010 roku, Xiaomi angażuje się w poprawę świata, w którym żyjemy. (…) Zrównoważony rozwój w Xiaomi jest stosowany na każdym etapie działania, widać to po tym, jak traktujemy naszych pracowników i dostawców, jak współdziałamy z naszymi społecznościami i jak reagujemy na globalne wyzwania środowiskowe

– mówi Lei Jun, prezes i dyrektor generalny Xiaomi Corporation.

W raporcie opisano, w jaki sposób Xiaomi pracowało nad włączeniem ochrony środowiska do projektowania swoich produktów. Na przykład o 60% zmniejszyło zużycie plastiku w przypadku opakowań serii Mi 10T i Mi 10T Pro. Do końca 2021 roku Xiaomi zamierza zmniejszyć ilość plastiku w opakowaniach swoich nowych produktów w Europie. Xiaomi przekonuje też, że ponad 40 różnych urządzeń marki ma opcję zwiększonej oszczędności energii, a wszystkie produkty spełniają międzynarodowe normy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Xiaomi wykrywa trzęsienia

Xiaomi podkreśla swoją rolę w rozwiązywaniu problemów, które nękają mieszkańców różnych części świata. Firma podkreśla na przykład, że została partnerem ONZ w rozwoju systemu wczesnego ostrzegania przed trzęsieniami ziemi. W Chinach, a wkrótce także w innych krajach, w których istnieją strefy trzęsień ziemi, smartfony Xiaomi z systemem MIUI (wersja 11 i nowsze) oraz telewizory Mi TV mogą w ciągu kilku sekund powiadomić o wystąpieniu trzęsienia ziemi. Alerty te dostarczają informacji o najbliższym schronie ratunkowym, danych kontaktowych w nagłych wypadkach, kontaktach medycznych i informacjach ratunkowych. W 2020 roku Xiaomi MIUI Earthquake Alert wykrył 29 trzęsień ziemi o sile powyżej 4,0 w skali Richtera i uruchomił ponad 9,4 miliona alarmów.

Pomoc Xiaomi w walce z COVID-19

Xiaomi przekonuje, że w 2020 roku firma odegrała również aktywną rolę w walce z COVID-19. W marcu 2020 roku przekazało dziesiątki tysięcy masek FFP3 rządowi włoskiemu i pomogła mieszkańcom poważnie dotkniętego regionu Veneto. Wysłała również zaopatrzenie do Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. Kiedy szkoły w Europie musiały zostać zamknięte i przejść na lekcje online, Xiaomi Spain przekazało 1000 smartfonów hiszpańskiemu Ministerstwu Edukacji i rozdało je dzieciom w całym kraju. Do 15 lipca 2020 roku Fundacja Xiaomi z Pekinu przekazała zaopatrzenie medyczne do 14 krajów, w tym Włoch, Hiszpanii, Japonii, Korei, Indonezji i Myanmaru.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi