T-Mobile z większym zasięgiem 5G. Nowe stacje i miasta z internetem 1 Gb/s

T-Mobile pochwalił się nowymi stacjami z 5G w paśmie C. W ostatnich dniach operator zauważalnie przyspieszył, włączając usługę na ponad 30 obiektach.

Co tydzień T-Mobile informuje o postępach w rozbudowie sieci 5G w paśmie C, czyli usługi oferowanej pod nazwą 5G Bardziej. W ciągu ostatnich 7 dni operator przyspieszył prace nad rozszerzeniem zasięgu, włączając nową usługę na 32 stacjach. Dla porównania w zeszłą środę mógł się pochwalić dołączeniem zaledwie 8 obiektów, choć jeszcze wcześniej w ciągu tygodnia przyłączył 20.

Dzięki ostatnim pracom z 5G w paśmie C będą mogli skorzystać także mieszkańcy nowych miast: Kostrzyn nad Odrą, Libiąż i Łosice. Operator przekonuje, że dzięki włączeniom kolejnych stacji bazowych szybki internet 5G obejmuje jeszcze większe obszary w Szczecinie, Krakowie i Tarnowskich Górach.

T-Mobile coraz bliżej 3 tysięcy stacji z 5G Bardziej

Łącznie T-Mobile ma już 2943 stacje z 5G w paśmie C w całej Polsce. Niewiele już zostało do osiągnięcia kolejnego, ważnego etapu rozbudowy sieci – 3 tysięcy obiektów z 5G Bardziej. Wcześniej operator zapowiadał, że osiągnie ten wynik do końca roku, więc powinno mu się to bez problemu udać.

Obecnie w zasięgu sieci 5G w paśmie C w T-Mobile znajduje się ponad 1/3 populacji Polski. Brzmi nieźle, jednak gdy spojrzymy na aktualną mapę zasięgu 5G Bardziej, zobaczymy, że szybkie 5G oferowane jest przede wszystkim w większych aglomeracjach miejskich oraz punktowo w dziesiątkach mniejszych miejscowości, za to duże obszary pozostają poza zasięgiem.

Ze względu na specyfikę pasma C (blok częstotliwości o szerokości 100 MHz w zakresach 3,7-3,8 GHz o niewielkim zasięgu) trudno jednak oczekiwać, że mapa wypełni się tak, jak mapa 5G na częstotliwości 2100 MHz. Obydwa warianty usługi będą się jednak uzupełniać.

Usługa 5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała (Telepolis.pl), T-Mobile

Źródło tekstu: Opracowanie własne