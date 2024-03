T-Mobile obejmie zasięgiem 5G kolejne 60 mln osób. Tak się to robi w USA

Amerykański T-Mobile uzyskał od komisji FCC nowe pozwolenia na 5G w paśmie 2,5 GHz, dzięki czemu szybszy internet mobilny dotrze do 60 mln mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

W Polsce T-Mobile pochwalił się właśnie uruchomianiem 2 tysięcy stacji bazowych z 5G w paśmie C, co zapewniło zasięg dla 26% populacji Polski, czyli około 10 mln potencjalnych klientów. W zupełnie innej skali działa amerykański T-Mobile, który w tym samym czasie poinformował o zwiększeniu dostępności 5G o 60 milionów mieszkańców USA na obszarze prawie 300 tys. mil kwadratowych, czyli ponad 482 km2.

Nowy zasięg dla klientów magentowej sieci to efekt rozstrzygnięcia aukcji na częstotliwości 2,5 GHz wygranej przez operatora w 2022 roku. T-Mobile pozyskał wówczas od komisja FCC 7 tysięcy licencji okręgowych (każda obejmuje jedno hrabstwo) zapewniających zasięg dla ponad 80 mln osób (około 24% populacji USA), na co operator wydał 304 mln USD. Mimo że aukcja odbyła się dwa lata temu, T-Mobile nie mógł wykorzystać nowych pozwoleń, bo FCC zawiesiła postępowanie rezerwacyjne po odwołaniu się konkurencji z AT&T. Ostatecznie jednak Magentowi odzyskali pełne prawa do wygranych licencji i zaczęli wdrażać szybsze 5G na nowych obszarach.

T-Mobile od razu zaczął włączać nowe stacje 5G i w ciągu kilku dni rozszerzy zasięg szybszego internetu 5G o 60 mln Amerykanów. Pasmo 2,5 GHz określane jest przez operatora mianem „Ultra Capacity 5G”, a na smartfonach uwidacznia się pod symbolem „5G UC”. Nie jest to tak szybkie 5G, jak to w paśmie C, ale w przypadku amerykańskiego T-Mobile umożliwia objęcie nowym standardem terenów pozamiejskich i wiejskich, które dotąd miały kiepskie połączenie. Operator nie podaje dokładnie, jaką szybkość pobierania można uzyskać w jego Ultra Capacity 5G, ale z niezależnych pomiarów wynika, że są to prędkości rzędu 400 Mb/s. Dzięki agregacji z innymi pasmami w wybranych miejscach można osiągnąć nawet 1 Gb/s.

W sumie obecnie amerykański T-Mobile może się pochwalić zasięgiem 5G obejmującym 330 milionów mieszkańców USA, czyli praktycznie całą populację Stanów Zjednoczonych. Jest to też zasięg dwa razy większy niż oferują konkurencyjne telekomy AT&T i Verizon razem wzięte. Jednocześnie dzięki nowym wdrożeniom 300 milionów mieszkańców USA objęte będzie zasięgiem Ultra Capacity 5G w 2,5 GHz.

Poza nim operator wykorzystuje także typowo zasięgowe pasmo „Extended Range 5G” o częstotliwości 600 MHz, które nie zapewnia dużych szybkości pobierania, ale gwarantuje podstawowy dostęp do sieci w nowszym standardzie na rozległych terenach wiejskich. T-Mobile USA wdraża także szybsze 5G w paśmie C (3,45 GHz i 3,7 GHz), a w wybranych punktach wykorzystuje bardzo szybkie, milimetrowe (mmWave) pasma 24 GHz, 28 GHz i 39 GHz.

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile USA

Źródło tekstu: Opracowanie własne