Najszybszy Internet w Polsce? We wrześniu znowu było magentowo

T-Mobile Polska ponownie wygrał w rankingach serwisu SpeedTest.pl, oferując najszybszy Internet domowy oraz Internet mobilny. Najszybszy światłowód FTTH jest jednak pomarańczowy.

Wrześniowy ranking serwisu SpeedTest.pl powstał na podstawie 3,5 mln pomiarów. Z tej liczby 809 tys. testów zostało wykonanych za pomocą aplikacji mobilnych.

Internet domowy

We wrześniu nastąpiło niewielkie przyspieszenie Internetu domowego w Polsce. Średnia prędkość pobierania danych wyniosła w minionym miesiącu 117,9 Mb/s, o 8,4 Mb/s więcej niż w sierpniu tego roku. Średnia prędkość wysyłania danych wyniosła 45,8 Mb/s (+3,9 Mb/s miesiąc do miesiąca), a średni ping to 22 ms (-1 ms). Kolejność na podium jest identyczna jak miesiąc wcześniej (T-Mobile, INEA i UPC), ale u wszystkich widać poprawę osiągów. Poza podium Orange przegonił sieć Toya. Szczegóły w tabeli poniżej.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. T-Mobile Stacjonarny 225,3 99,6 16 40 tys. 2. Inea 210,2 195,7 11 85 tys. 3. UPC 205,8 41,0 18 217 tys. 4. Vectra 187,3 41,3 18 161 tys. 5. Orange 165,2 52,6 20 417 tys. 6. Toya 164,2 35,5 12 32 tys 7. Multimiedia 141,4 31,4 22 67 tys. 8. Netia 136,8 60,8 19 118 tys. 9. Exatel 100,1 43,4 16 21 tys. 10. NASK 84,7 78,6 22 20 tys. 11. Play 32,7 14,3 32 171 tys. 12. T-Mobile 28,0 12,3 32 216 tys. 13. Orange Mobile 23,6 9,9 31 126 tys. 14. Plus 22,2 9,2 41 165 tys.



Mapka poniżej pokazuje, który operator oferował najszybszy Internet domowy w poszczególnych województwach.

Światłowód FTTH

Kolejność jest nieco inna, jeśli popatrzymy wyłącznie na Internet światłowodowy w technologii FTTH. Wtedy najszybszy jest Orange (256,1 Mb/s). Na podium znalazły się jeszcze Inea (240,1 Mb/s) oraz przegoniona przez wielkopolską sieć Netia (232,2 Mb/s).

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Orange 256,1 80,5 11 225 tys. 2. Inea 240,1 236,8 10 63 tys. 3. Netia 232,2 101,2 12 23 tys. 4. T-Mobile Stacjonarny 225,3 99,6 16 40 tys. 5. Toya 169,3 36,0 8 13 tys.



Internet mobilny

We wrześniu średnia szybkość Internetu mobilnego w Polsce wyniosła 43,0 Mb/s dla pobierania danych (+1,7 Mb/s miesiąc do miesiąca) oraz 10,8 Mb/s dla ich wysyłania (+0,5 Mb/s). Średni ping spadł do 324 ms (-2 ms). W rankingu nastąpiła zmiana pozycji dwóch operatorów – Orange zepchnął Play z drugiego miejsca. Kolejność operatorów przez miesiąc zmieniła się tylko na pierwszych dwóch miejscach, ponieważ T-Mobile wrócił na pozycję lidera, spychając Fioletowych na drugie miejsce. Na dalszych miejscach znalazły się sieci Orange i Plus.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. T-Mobile 44,4 11,1 31 54 tys. 2. Orange 44,0 10,9 28 62 tys. 3. Play 43,4 11,2 31 76 tys. 4. Plus 39,7 9,8 38 57 tys.



We lipcu T-Mobile był najszybszy w sześciu województwach, Orange również w sześciu, Play w dwóch i Plus w dwóch.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie speedtest.pl w zakładce ranking.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Speedtest.pl

Źródło tekstu: Speedtest.pl