Smartfony w odwrocie. Takiego dramatu nie było od 10 lat

Kolejne agencje analityczne potwierdzają fatalną kondycję rynku smartfonów. Możliwe, że całoroczny wolumen dostaw będzie najniższy od dekady, a perspektywy nie są optymistyczne.

O spadającej sprzedaży smartfonów mówi się już od pewnego czasu, ale w dobie ogólnoświatowego kryzysu raczej nikogo to nie dziwi. Zwłaszcza, że producenci nie rozpieszczają innowacjami, więc powodów by sięgnąć do portfela, również jest coraz mniej. Wzrastają za to ceny, jeszcze bardziej zniechęcając konsumentów i efekt mamy, jaki mamy.

Pytanie: o jakich konkretnie spadkach mowa? Analitycy Canalys wprost przyznają, że jest kiepsko. Według ich prognoz łączny wolumen dostaw smartfonów w 2023 roku może osiągnąć najniższy poziom od dekady.

Smartfony sprzedają się najgorzej od dekady

Bazując na wynikach z Ameryki Płn., oszacowano, że spadek liczby dostaw w ujęciu rocznym powinien wynieść około 12 proc. Przy czym absolutnie dramatyczny miał okazać się II kwartał, w którym to odnotowano ponad 22 proc. na minusie. I choć trend oceniono jako wzrostowy, w opinii ekspertów sukcesem będzie teraz powrót do wartości z roku 2022.

Jak czytamy w raporcie, warunki makroekonomiczne, inflacja i stopy procentowe zachęcają konsumentów do dłuższego pozostania przy jednym urządzeniu. Jednocześnie producenci szukają rozwiązania w wysokomarżowym segmencie premium, co prowadzi do zastoju wśród modeli przystępnych cenowo, ocenia Canalys.

Segment premium ratuje budżety

Opinię agencji potwierdzają twarde dane, bo choć wolumen dostaw spadł, to średnia cena sprzedawanych urządzeń wzrosła o 100 dol. Istotnie więc producentom udało się trochę podreperować przychody, ale to z kolei prowadzi do jeszcze jednego wniosku: jak przekonuje Canalys, nacisk na segment hi-end w najbliższych miesiącach będzie się zwiększać.

I raczej nie ucieszy to poszukiwaczy „flagship killera” w atrakcyjnej cenie. Nie ucieszy też tych producentów, którzy z tego typu propozycji słyną.

