Rząd narzuci Polakom kolejny zakaz? Smartfony w tle

Czy w polskich szkołach zostanie wprowadzony całkowity zakaz używania telefonów? Tego chce Centrum Życia i Rodziny, które zbiera podpisy pod petycją do ministra edukacji. Inicjatorzy akcji przekonują, że zakaz pozwoli uwolnić młodzież od wirtualnego nałogu.

Kwestia używania telefonów w szkołach przez uczniów od lat budzi nieustające kontrowersje, a jak wiemy z najnowszych badań UKE, smartfony trafiają już w ręce pięciolatków. Pod koniec szkoły podstawowej ma je już każdy uczeń. Choć już teraz istnieją ograniczenia dotyczące telefonów w szkołach, środowiska edukacyjne chcą ich zaostrzenia.

Niedawno Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji i Nauki wydała rekomendację, w której mowa o zaostrzeniu zasad używania smartfonów w szkołach. Chodzi korzystanie z telefonów komórkowych zarówno podczas lekcji, jak i przerw.

Rada opowiada się za zakazem, podpierając się wynikami ankiety, która została przeprowadzona wśród 1587 uczniów. Jednym z pytań zadawanych ankietowanym była kwestia używania telefonów komórkowych w szkole. Choć na ogół młodzi uważają, że telefony pomagają im w nauce, zauważają też ich negatywne skutki. Ankieterzy pytali o korzystanie z telefonów podczas przerw i czy powinno być ono ograniczone. Połowa badanych opowiedziała się za ograniczeniem w szkołach podstawowych. Podobne ograniczenia w szkołach średnich poparło 31 proc. uczniów.

W rekomendacji Rady Dzieci i Młodzieży pojawiła się konkluzja, że w szkołach podstawowych telefony i inne urządzenia mobilne powinny być wykorzystywane wyłącznie za zgodą nauczycieli – albo w konkretnych celach edukacyjnych, albo w nagłych przypadkach, np. jeśli uczeń musi skontaktować się z rodzicem.

Rekomendacja Rady Dzieci i Młodzieży ożywiła inne środowiska zajmujące się kwestiami edukacji. Za wprowadzeniem całkowitego zakazu korzystania z telefonów w polskich szkołach opowiedziało się Centrum Życia i Rodziny. Jej aktywiści wystosowali petycję adresowaną do ministra edukacji. Podpisało ją już ponad 10 tysięcy osób.

Jak podaje serwis Strefa Edukacji, pomysłodawcy petycji uważają, że zakaz pozwoli uwolnić młodzież od wirtualnego nałogu oraz uchroni ją przed negatywnymi konsekwencjami wywołanymi nadużywaniem urządzeń elektronicznych.

Centrum Życia i Rodziny przytacza opinie ekspertów wskazujących, że nadużywanie internetu i ciągłe użytkowanie smartfonów powoduje u dzieci i młodzieży szereg negatywnych konsekwencji. Wśród nich wymieniają zaburzenia koncentracji, nadpobudliwość ruchową, stany lękowe i depresyjne, a także zmniejszenie umiejętności językowych czy uzależnienie od gier i mediów społecznościowych.

Szkoła jest miejscem zdobywania wiedzy i rozwijania talentów, dlatego powinna zapewniać uczniom warunki do należytego skupienia uwagi. Nie jest to możliwe, gdy silne bodźce generowane przez smartfony lub smartwatche odciągają uwagę uczniów od przedmiotu zajęć. Pogłębia to trudności związane z przyswajaniem wiedzy i nabywanych umiejętności