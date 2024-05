Rząd sprawdzi, gdzie kupują Polacy. Temu i Shein na celowniku

Popularne platformy zakupowe jak Temu i Shein mogą mieć kłopot także w Polsce. Po wielu alarmujących sygnałach, Ministerstwo Rozwoju i Technologii postanowiło wkroczyć do akcji i zwrócić się do platform o udzielenie wyjaśnień.

Polacy chętnie kupują na Temu i Shein

Zarówno platforma Temu, jak i Shein, cieszą się w Polsce dużą popularnością. Według danych z Gemiusa Megapanelu, w styczniu 2024 roku, aplikacja Shein wraz z portalem osiągnęła w naszym kraju ponad 6 mln realnych użytkowników. Platforma Temu z kolei - 14,9 mln. Te ogromne liczby, są dostatecznym dowodem na to, aby uznać obie platformy za lubiane i chętnie używane przez polskich konsumentów.

Konsumenci jednak skarżą się na Temu i Shein

Niestety, okazuje się, że Polacy dużo i tanio kupują, ale też i dużo narzekają. Skarg oraz zgłoszeń od konsumentów jest coraz więcej. Na tyle, że MRiT postanowiło wkroczyć do akcji. Okazuje się, że praktyki stosowane przez Temu i Shein mogą stanowić naruszenie krajowych i unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów na wielu poziomach.

Niestety, jak wynika z analiz MRiT, sygnałów płynących do resortu, zgłoszeń oraz skarg konsumentów i przedsiębiorców do Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów, praktyki stosowane przez obie platformy mogą stanowić wielopoziomowe naruszenie krajowych i unijnych przepisów w zakresie m.in. ochrony konsumentów.

- czytamy na stronie MRiT

Nieprawidłowości wskazane na platformach to, przede wszystkim, nieprzestrzeganie przepisów Dyrektywy Omnibus, która dotyczy informacji na temat obniżki ceny. Brak prezentacji ceny, która obowiązywała 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Stosowanie wprowadzających w błąd "kuponów" w formie pop-upów, bez żadnej informacji o warunkach skorzystania z tych środków. Klient też nie ma żadnej informacji, czy sprzedający jest przedsiębiorcą. Brakuje też jakichkolwiek danych kontaktowych do sprzedającego. Jedna z nieprawidłowości dotyczy "greenwashingu", czyli braku rzetelnych informacji na poparcie twierdzeń, odnoszących się do aspektów ekologicznych. Nieprawidłowości jest dużo więcej, a ich pełna lista znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

