Kto ma w Polsce najszybszy Internet mobilny? Wiemy, jak było w czerwcu

RFBenchmark opublikował czerwcowy ranking szybkości Internetu mobilnego w Polsce. Pobieranie danych było najszybsze w Plusie i T-Mobile, ale w innych kategoriach na prowadzeniu znalazł się również Play.

Najnowszy ranking serwisu RFBenchmark powstał na podstawie 556827 pomiarów. Z tej liczby 73575 testów dotyczyło technologii 5G (13,21%), 445467 technologii LTE (4G, 80,00%), a 37785 technologii WCDMA (3G, 6,79%). Najwięcej testów wykonali tym razem klienci Orange (33,7%), a najmniej klienci T-Mobile (17,8%).

RFBenchmark czerwiec 2023: liczba testów z podziałem na sieci komórkowe

Internet mobilny 5G

W szybkości Internetu 5G w Polsce niewiele się zmienia i raczej będzie tak aż do rozdysponowania nowych częstotliwości z pasma C (3,4-3,8 GHz). Obecnie najwięcej zasobów do działania usług w technologii piątej generacji przeznacza Plus, w dodatku jest to blok z najwyższego pasma (2600 MHz vs 2100 MHz), dlatego Zieloni wciąż wygrywają pod względem szybkości pobierania danych z Internetu (142,8 Mb/s). Najszybsze wysyłanie danych w czerwcu było jednak w T-Mobile (35,7 Mb/s), a najkrótszy PING w Play (27,3 ms).

Zobacz: Sprawdziłam 5G Ultra w Plusie. Tak szybko jeszcze nie było

5G Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów Plus 142,8 Mb/s 24,9 Mb/s 35,9 ms 19645 T-Mobile 57,7 Mb/s 35,7 Mb/s 28,8 ms 13302 Play 53,9 Mb/s 34,9 Mb/s 27,3 ms 24852 Orange 50,4 Mb/s 32,3 Mb/s 30,8 ms 15776



Internet mobilny LTE

W czerwcu najszybsze pobieranie danych w sieciach LTE było w T-Mobile (44,5 Mb/s), natomiast wysyłanie danych i PING były najlepsze w Play (odpowiednio 22,0 Mb/s i 30,0 ms).

Zobacz: Bonus od serca: T-Mobile zadba o Twój zdrowy i piękny uśmiech

Zobacz: Play: nowy internet bezprzewodowy. Nawet 3000 GB z pełną prędkością

4G LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów T-Mobile 44,5 Mb/s 19,1 Mb/s 33,5 ms 73495 Play 40,5 Mb/s 22,0 Mb/s 30,0 ms 142854 Orange 40,1 Mb/s 18,8 Mb/s 31,7 ms 160912 Plus 33,8 Mb/s 16,7 Mb/s 38,2 ms 68207



Zobacz: Plus znowu najszybszy. Czerwcowy ranking szybkości Internetu w Polsce

Zobacz: Polski Internet na tle świata. Do liderów wciąż daleko

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, RFBenchmark

Źródło tekstu: RFBenchmark