Bydgoszcz. Kozak z Internetu zatrzymany

Policja zatrzymała mieszkańca Bydgoszczy za groźby karalne publikowane w Internecie.

Wiele osób udzielając się w Internecie, żyje w przekonaniu o swojej całkowitej anonimowości. Tak jednak nie jest, czego dowiódł przykład jednego z mieszkańców Bydgoszczy. 51-latek na jednym z popularnych portali internetowych miał pod pseudonimem publikować groźby karalne pod adresem policjantów.

W zamieszczonych postach mężczyzna pisał, że zabije policjantów za pomocą posiadanej przez siebie nielegalnej broni. Na reakcję służb nie trzeba było długo czekać. Po złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa policjantom szybko udało się ustalić tożsamość mężczyzny.

Nawet 2 lata więzienia za groźby w Internecie

Bydgoszczanin został on zatrzymany 27 grudnia 2022 roku, a następnie doprowadzony do prokuratury, gdzie postawiono mu zarzut publikowania gróźb karalnych. Grozi mu za to do 2 lat pozbawienia wolności.

Zobacz: Fałszywy telemarketer zadzwonił na policję. Pękniesz ze śmiechu

Zobacz: Widzisz takie urządzenie? Uważaj, apeluje policja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DarSzach, Pan Xunbin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Policja.pl