PIT 2023. Są problemy. System nie działa

15 lutego 2023 roku ruszyła usługa Twój e-PIT, pozwalająca łatwo i szybko rozliczyć się z fiskusem za 2022 rok. Taka jest teoria, bo serwis – jak co rok – odmawia posłuszeństwa na start.

Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. 15 lutego ruszył okres rozliczeń PIT za 2022 rok. Jak w ostatnich latach, pomocą w tym może służyć usługa Twój e-PIT. Jednak na start zainteresowanie nią jak zwykle przerosło możliwości serwerów, dlatego cały e-Urząd Skarbowy przestał działać, a wejście na stronę www.podatki.gov.pl graniczy z cudem. Problem zauważyło również Ministerstwo Finansów.

📣 Występują utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym.#TwójeUS #TwójePIT

Część użytkowników może mieć kłopot z zalogowaniem się lub korzystaniem z usług. Nasz zespół IT pracuje nad tym, aby wszystko jak najszybciej wróciło do normy. 🔧

Przepraszamy za utrudnienia. pic.twitter.com/QnZsGRLt4g — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) February 15, 2023

Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać z rozliczeniem, aż wszystko zacznie działać prawidłowo. Czas na rozliczenie mamy do 2 maja 2023 roku.

Twój e-PIT – jak skorzystać?

W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania wypełnione na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Jak informuje resort finansów, rozliczenie za 2022 rok zostało przygotowane dla ponad 24 mln podatników. W ramach usługi udostępniane są:

PIT-37 i PIT-38 (najczęściej wypełniane),

PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,

oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego,

PIT-DZ - informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

W zeznaniu przygotowanym w usłudze uwzględnione są:

informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych,

informacje będące w posiadaniu KAS, takie jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy oraz ulga na dzieci.

Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest w e-Urzędzie Skarbowym na stronie www.podatki.gov.pl. Do serwisu można się zalogować Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT będzie można zalogować się także danymi podatkowymi, podając:

PESEL (albo NIP i datę urodzenia),

kwotę przychodu z rozliczenia za 2021 rok,

kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2022 rok (np. z PIT-11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2021 rok.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2021 roku nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.

Do 2 maja 2023 roku (30 kwietnia to niedziela) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 rok, to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ministerstwo Finansów, wł.