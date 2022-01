Orange policzył terabajty. Ogromy wzrost ruchu w sieci

Orange lubi dzielić się statystykami, a tym razem operator policzył terabajty transferu danych i podsumował ruch w sieci w minionym roku. Zaskoczenia nie ma – klienci pomarańczowej sieci o wiele chętniej korzystali z internetu, mobilnego i stacjonarnego, niż w poprzednich latach.

Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange Polska, zamieścił na firmowym blogu garść statystyk o ruchu w pomarańczowej sieci w 2021 roku. W porównaniu do wcześniejszego okresu, czyli roku 2020, widać spory wzrost transmisji danych. Zdaniem rzecznika, dzięki inwestycjom operatora sieć świetnie sobie z tym poradziła. To między innymi zasługa rozbudowy światłowodu przez Orange

Orange: sieć mobilna

Jak wynika z danych operatora, w ostatnim roku transfer danych mobilnych wyniósł 1,7 mln TB, co oznacza wzrost o 25 proc. Dla porównania w roku 2020 było to 1,37 mln TB. Około 96 proc. ruchu w sieci mobilnej Orange odbywa się w standardzie LTE.

Z nowym standardem sieci, czyli 5G, jest gorzej, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę stan rozwoju tej technologii w Polsce i to, że operatorzy wciąż czekają na aukcję na „prawdziwe 5G”. W Orange wykorzystanie nowego standardu wciąż jest na niskim poziomie i stanowi jedynie 0,05% całości ruchu. W porównaniu do poprzedniego roku ten odsetek wzrósł jednak kilkukrotnie. Spada za to (-15 proc.) wykorzystanie standardu 3G i 2G, co też jest naturalną konsekwencją rozbudowy sieci i refarmingu.

Orange: sieć stacjonarna

Wzrost nastąpił również w sieci stacjonarnej. W tym przypadku statystki Orange obejmują wszystkie stosowane przez operatora technologie stacjonarne – czyli FTTH, VDSL i ADSL. W nich w ubiegłym roku ruch wzrósł o 24 proc. Klienci Orange wykorzystali w 2021 roku 4,43 mln TB danych, gdy w roku 2020 było to 3,58 mln TB.

Największy wzrost operator odnotował w sieci światłowodowej – w niej transfer był o blisko 62 proc. większy niż rok wcześniej (2021 – 2,3 mln TB danych, 2020 – 1,4 mln TB.

W technologii VDSL wzrost konsumpcji danych wyniósł 7 proc. Natomiast spada wykorzystanie najstarszej technologii ADSL. Rok do roku to mniej o ok. 9 proc.

