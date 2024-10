Znany producent telefonów z zakazem sprzedaży. Chodzi o patenty 5G

OnePlus znów wstrzymał sprzedaż swoich smartfonów. To efekt nowego sporu patentowego wszczętego tym razem przez firmę InterDigital.

Historia lubi się powtarzać – OnePlus znów został zmuszony do wstrzymania sprzedaży swoich smartfonów. Na razie problem dotyczy tylko naszych zachodnich sąsiadów, Niemiec, ale z czasem może to rykoszetem uderzyć także w inne kraje, również w Polskę.

OnePlus nie sprzedaje już smartfonów

Jak zauważyli kilka dni temu klienci w Niemczech, z lokalnej strony OnePlus zniknęły wszystkie smartfony, obecnie można tam kupić za tylko tablety, słuchawki czy smartwatche. Jak się okazało, jest to efekt nowego sporu wytoczonego przez firmę InterDigital, właściciela patentów do rozwiązań 5G i innych technologii mobilnych, które zostały wykorzystane w smartfonach OnePlus.

Gdy o sprawie zaczęło się robić coraz głośniej, OnePlus wystosował oświadczenie.

OnePlus przywiązuje dużą wagę do praw własności intelektualnej i sprawiedliwego dostępu do niezbędnych, standardowych patentów, co jest niezbędne do napędzania innowacji w branży. Będziemy kontynuować negocjacje z InterDigital i chcemy rozwiązać tę sprawę w sposób polubowny. Tymczasem nasze zaangażowanie w Europie pozostaje niezmienione i nadal będziemy dostarczać naszym użytkownikom doskonałe produkty i usługi

– napisał OnePlus.

Nowy spór wytoczony został w niekorzystnym dla firmy momencie. Zbliża się premiera nowego flagowca OnePlus 13, który już w grudniu może trafić także do Europy. Wstrzymanie sprzedaży telefonów przez OnePlus może praktycznie storpedować tę oczekiwaną premierę.

Już wcześniej był spór z Nokią

Obecny spór z InterDigital bardzo przypomina sytuacje sprzed lat, gdy swoje roszczenia dotyczące rozwiązań 5G zgłosiła Nokia. W 2022 roku doprowadziło to w Niemczech do sądowego zakazu sprzedaży smartfonów Oppo, czyli firmy-matki OnePlusa. Z czasem dosięgło to również i tej marki, a także Vivo. Wszystkich trzech producentów telefonów łączy jeden właściciel, grupa BBK, oraz współdzielone technologie. Spór z Niemiec rozlał się na inne kraje – Wielką Brytanię i Francję, odcisnął też swój ślad na polskim rynku, z którego w 2023 wycofała się firma Vivo.

Na początku bieżącego roku Oppo i Nokia podpisały porozumienie, które zakończyło ciągnący się przez kilka lat spór, a sprzedaż wycofanych wcześniej telefonów została wznowiona. Nie wszędzie jednak – w Polsce, po wstrzymaniu działalności autoryzowanego dystrybutora marki, Vivo nie wprowadza na razie nowych telefonów i nie wiadomo, czy zdecyduje się na powrót.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: Allround PC