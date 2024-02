Kto ma najszybszy internet w Polsce? Plus dalej na szczycie podium

Po starcie 5G w paśmie C internet mobilny w Polsce wyraźnie przyspieszył. Odnotowuje to także najnowszy ranking RFBenchmark, chociaż w styczniu Plus wciąż utrzymywał w nim prowadzenie w prędkości pobierania.

Miniony miesiąc przyniósł istotne zmiany w polskich sieciach mobilnych – 19 stycznia operatorzy Orange i T-Mobile ruszyli z 5G w paśmie C (N78) w 10 największych miastach Polski, a tydzień później ich śladem poszedł Play. Do wyścigu nie dołączył jeszcze Plus, który świadczy szybkie 5G na osobnym paśmie 2600 MHz.

Choć wdrożenie 5G w paśmie C odbyło się w drugiej połowie miesiąca, a więc stosunkowo późno, według SpeedTest.pl wydarzenie to spowodowało przetasowanie w rankinguu operatorów. W pomiarach 5G we wszystkich pasmach pierwsze pozycje przypadły Orange i T-Mobile, za to Plus, dotychczasowy lider rankingu, spadł na trzecią pozycję. RFBenchmark pokazuje trochę inne wyniki.

RFBenchmark: internet mobilny w styczniu 2024

W styczniu 2024 roku RFBenchmark zebrał 568 102 pomiary na terenie całego kraju. W porównaniu z grudniowym zestawieniem jest to wyraźny wzrost liczby wykonanych testów – na koniec 2023 użytkownicy aplikacji dokonali 475 490 pomiarów.

Większość pomiarów przeprowadzono w sieci Orange, co stanowi 32,8% wszystkich testów. Następnie, z wynikiem 32,5%, uplasował się Play, za nim Plus z 17,3% udziałem, a na końcu T-Mobile z 17,4% udziałem w całkowitej liczbie pomiarów.

Internet mobilny 5G

Mimo wdrożenia 5G, w rankingu RFBenchmark trzej operatorzy nie zdążyli się przebić na wyższe pozycje. W rezultacie na pierwszej pozycji w kategorii średniej szybkości pobierania danych 5G pozostał Plus. W styczniu operator uzyskał 140,7 Mb/s.

Widać jednak dużą zmianę w wynikach kolejnych sieci. Na drugim miejscu znalazł się Orange (93,9 Mb/s, grudzień: 53 Mb/s), a trzecie miejsce na podium zajął T-Mobile (83,2 Mb/s, grudzień: 54,4 Mb/s). Zestawienie zamknął Play z wynikiem 64 Mb/s (grudzień: 57,2 Mb/s).

W kategorii średniej szybkości wysyłania danych liderem pozostał Play (47,7 Mb/s). Na drugiej pozycji z wynikiem 42 Mb/s znalazł się Orange, a na trzeciej T-Mobile z rezultatem 40,5 Mb/s. Plus wypadł najgorzej, osiągając 31,1 Mb/s.

W porównaniu z grudniem zaszła zmiana w kategorii najniższej wartości ping 5G. Orange (24,4 ms) wyprzedził Play (27,6 ms). Na trzecim miejscu uplasował się Plus (27,8 ms), a tabelę zamknął T-Mobile z rezultatem 28 ms.

5G Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania 93,9 Mb/s 64,0 Mb/s 140,7 Mb/s 83,2 Mb/s Szybkość wysyłania 42,0 Mb/s 47,7 Mb/s 31,1 Mb/s 40,5 Mb/s Ping 24,4 ms 27,6 ms 27,8 ms 28,0 ms Liczba pomiarów 23291 23053 25298 17673

Internet mobilny LTE

W testach LTE pierwszą pozycję na czele rankingu średniej prędkości pobierania danych w LTE utrzymał T-Mobile, osiągając w styczniu 42,7 Mb/s. Na drugim miejscu, z wynikiem 39,5 Mb/s, znajduje się Play, a tuż za nim, na trzeciej pozycji, uplasował się Orange z 37,3 Mb/s. Na końcu listy, z rezultatem 35,1 Mb/s, znajduje się Plus.

Play utrzymuje swoją pozycję w rankingu prędkości wysyłania danych 4G LTE, zajmując pierwsze miejsce z wynikiem 23,4 Mb/s. Na drugim miejscu uplasował się T-Mobile z prędkością 20,5 Mb/s, wyprzedzając Orange, który osiągnął 19,6 Mb/s. Na końcu listy znalazł się Plus z prędkością 18 Mb/s.

Pomiary ping najkorzystniej wypadły dla Play (28,5 ms). Orange uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 29,5 ms, a na kolejnych pozycjach znalazły się T-Mobile z rezultatem 34,1 ms oraz Plus, który uzyskał 38,8 ms.

LTE Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania 37,3 Mb/s 39,5 Mb/s 35,1 Mb/s 42,7 Mb/s Szybkość wysyłania 19,6 Mb/s 23,4 Mb/s 18,0 Mb/s 20,5 Mb/s Ping 28,5 ms 29,5 ms 38,8 ms 34,1 ms Liczba pomiarów 159222 158638 68482 80757

