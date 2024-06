Znienawidzone urządzenie, wkrótce będzie na wagę złota. Nowy raport

Okazuje się, że znienawidzone przez wielu urządzenie, może wkrótce stać się prawdziwą żyłą złota. Najnowszy raport prognozuje ogromny wzrost zainteresowania tym sprzętem w opcji smart.

Można powiedzieć, że żyjemy w otoczeniu przedmiotów typu smart. Wszystko dookoła nas staje się inteligentne - od sprzętów agd, do urządzeń monitorujących nasze zdrowie w domowym zaciszu. Nie są to niezbędne przedmioty, ale mogą poprawić komfort życia. Najnowszy raport firmy Techniavo, nie pozostawia złudzeń. W najbliższych czterech latach ma wzrosnąć zainteresowanie niezbyt popularnego do tej pory przedmiotu - mianowicie inteligentnej wagi. Smart odchudzanie ma nabrać rozpędu.

Czy waga jest niezbędna do życia? Otóż, niekoniecznie. Bywa i tak, że życie bez ważenia wydaje się być nawet przyjemniejsze i pozbawione trosk. Ale jeśli chodzi o nasze zdrowie, tu nie ma kompromisów. Inteligentna waga to sprzęt, który trafia do coraz większej liczby mieszkań. Urządzenie to nie tylko waży, ale także pozwala monitorować inne parametry zdrowotne, by wspomóc nas w walce zarówno o piękne ciało, jak i długie życie, w jak najlepszej kondycji. Waga łączy się z aplikacją mobilną, która mierzy wskaźniki BMI oraz różne ciekawe składniki naszego ciała, takie jak ilość wody, poziom tkanki tłuszczowej czy mięśni.

Według raportu, przewidywany jest wzrost tego rynku aż o 108 miliardów dolarów, w przeciągu najbliższych czterech lat. Przyczyną tak nagłego skoku, jest nic innego, jak rosnąca świadomość w zakresie zdrowia i przyzwyczajenia do monitorowania podstawowych parametrów. Bo nikt nie zadba o nas tak, jak my sami.

Należy się tylko cieszyć, że zdrowie powoli wychodzi na pierwszy plan i staje się naszym priorytetem. Druga kwestia, to smart wagi mogą być bardzo pomocne w dążeniu do idealnej masy ciała, leczeniu otyłości czy też poprawie jakości życia.

Istnieją na rynku wagi, które obsługują funkcje dedykowane kobietom ciężarnym, co dodatkowo wpływa na zainteresowanie produktem tej grupy docelowej. Urządzenia mają w ofercie producenci tacy jak Garmin, Huawei, Fitbit, czy Xiaomi.

Zobacz wagę:

Huawei Scale 3

Zobacz: Modny gadżet uratował życie 44-latkowi. Ma go połowa Polaków

Zobacz: Stanęłam na sześciu wagach i schudłam. Smart odchudzanie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gorodenkoff / Shutterstock.com

Źródło tekstu: marketwatch.com