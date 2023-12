Rok w wyszukiwarce Google. Tego Polacy szukali najczęściej

Google podsumował kolejny rok w swojej wyszukiwarce. Poznaliśmy hasła, były najpopularniejsze w minionych miesiącach wśród polskich internautów: co ich interesowało, co przykuło ich uwagę, co budziło emocje lub obawy.

W 2023 roku wiodącym tematem były wybory parlamentarne oraz to, co działo się zarówno w czasie kampanii, jak i po ogłoszeniu wyników. Wśród haseł trendujących znalazły się między innymi: wyniki wyborów, debata TVP, marsz 4 czerwca i marsz Miliona Serc. Internauci sprawdzali sondaże wyborcze, kto startuje w wyborach i kto wygrał debatę, ale też zadawali wiele pytań dotyczących procesów wyborczych, między innymi jak głosować, jak wygląda karta do głosowania, jak zmienić miejsce głosowania, a nawet dlaczego nie brać udziału w referendum. Wśród powyborczych wyszukiwań królowały zapytania o wyniki i o to, co dalej: kto wygrał wybory, kto zostanie premierem, kto go wybiera i kto utworzy rząd. Warto dodać, że w wyjątkowy sposób Polacy komentowali kampanię i wyborcze wyścigi. W kategorii „memy” na podium znaleźć można hasła związane z wyborami, Hołownią, debatą, a dalej – Konfederacją.

Nie mniej emocji wzbudziła legionella. Fala zakażeń tą bakterią wywołała sporo zamieszania. Internauci pytali, co to jest legionella i jak można się nią zarazić. Wśród najszybciej zyskujących na popularności haseł znalazły się również wydarzenia zagraniczne, w tym konflikt izraelsko-palestyński. Polacy starali się zrozumieć, co się dzieje w tym regionie, na przykład: co to jest Hamas, dlaczego Hamas atakuje Izrael, czy Izrael jest w NATO lub gdzie jest Palestyna. Interesowano się także trzęsienem ziemii w Turcji, koronacją Karola III, a także misją kosmiczną Chandrayaan-3, w ramach której na Księżyc poleciał lądownik Vikram. Pojazd bezpiecznie osiadł na powierzchni Srebrnego Globu w rejonie bieguna południowego. Indie zostały w ten sposób pierwszym krajem, który wylądował właśnie w tym rejonie Księżyca.

Rozrywka w kinie, w smartfonie i na stadionach

W tym roku nie mogliśmy narzekać na brak rozrywki. Na dużych ekranach pojawiły się wyczekiwane premiery, a sporo interesujących nowości, w tym polskich produkcji, trafiło na platformy streamingowe. Sale koncertowe i stadiony wypełniły się fanami muzycznych gwiazd. W kategorii „film” pierwsze miejsca to Oppenheimer i Barbie. Zbieżność lipcowych premier tych filmów, których akcja dotyczy zupełnie różnych światów, sprawiła że internet na moment opanował fenomen Barbenheimer. Miłośników rodzimych produkcji może ucieszyć fakt, że następne trzy pozycje na liście zajmują polskie filmy: Zielona Granica, Heaven in Hell oraz Znachor. Nieopodal, na miejscu siódmym, znalazł się polski kandydat do Oscara – Chłopi. Nie zabrakło też oscarowego laureata za najlepszy film – Wszystko wszędzie naraz.

Wśród seriali, które podbiły w tym roku serca internautów, aż połowa jest produkcji polskiej: w zestawieniu znajdziemy seriale historyczne Dom pod Dwoma Orłami oraz Dewajtis, a także Dziewczynę i kosmonautę, Infamię oraz Warszawiankę. Szczyt listy tej kategorii podbijają jednak produkcje zagraniczne: na pierwszym miejscu znajdziecier hitową komedię grozy Wednesday, na drugim postapokaliptyczne The Last of Us, a podium zamyka komediodramat Ginny & Georgie.

Gratką dla fanów muzyki były koncerty zarówno zagranicznych, jak i rodzimych gwiazd. Największe zainteresowanie wzbudził koncert Beyoncé, a także to, jaka była cena za bilet na niego. Emocji dostarczyły też inne gwiazdy, w tym Imagine Dragons, Ed Sheeran, Depeche Mode, Pink czy The Weeknd. W zestawieniu nie zabrakło polskich muzyków. Wśród nich znaleźć można PRO8L3M, Genzie, Dawida Podsiadło i Sanah.

Rozrywka to także humorystyczne komentarze do bieżących wydarzeń. W tym roku trendujące memy odzwierciedlały świat polityki, sportu i świat celebrytów. Podium to memy po wyborach, memy o Szymonie Hołowni oraz te związane z debatą TVP. Obrazkami komentowaliśmy też Fernando Santosa czy koronację Karola III. Nie zabrakło też akcentu z tegorocznej Eurowizji. Fani tego konkursu wymyślili dla polskiej reprezentantki żartobliwy zwrot, co miało związek z utworem „Solo”, który gwiazda zaczynała słowem baby, zaśpiewanym jako bejba.

Jak zawsze Polacy wpisywali do wyszukiwarki szereg pytań, między innymi „Ile?”, „Co to jest?”, „Co robi?”, „Kiedy?” czy „Dlaczego?”. Wiele z nich można powiązać z wydarzeniami na świecie. Pytania „co to jest implozja” i „gdzie jest Titanic” to efekt tragicznej czerwcowej wyprawy łodzi Titan, która w wyniku awarii implodowała. Podczas turystycznego rejsu do wraku Titanica zginęli wszyscy pasażerowie łodzi podwodnej. Głośna sprawa zelektryzowała opinię publiczną, podobnie jak śmierć tzw. „kucharza Putina”. Pytano „kto to jest Prigożyn” czy „co to jest Grupa Wagnera”.

Wśród zyskujących popularność pytań znaleźć można również te o cenę – Drwala, wielbłąda czy kapibary, definicję – serwilizmu, populizmu, słowa niebinarny, a także zapytania kulinarne – jak przyrządzić soczysty schab czy jak zrobić chleb bananowy.

25 lat wyszukiwarki Google

W tym roku Google świętował swoje 25 urodziny. Z tej okazji powstała lista najczęściej wyszukiwanych haseł w 24 kategoriach.

Źródło zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com, Google

Źródło tekstu: Google