Co słychać u sąsiadów? Xiaomi wygrywa na rosyjskim rynku

Czasami prezentujemy ciekawostki na temat różnych rynków. Była Korea Południowa, były Chiny, Indie... a co się dzieje w Rosji? Okazuje się, że na czoło wysuwa się Xiaomi.

Xiaomi to marka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Chiński producent konsekwentnie skupia się na budżetowcach i średniopółkowcach. To dzięki temu ciągle powiększa swój udział na wielu rynkach, szczególnie tych, gdzie cena ma duże znaczenie. Chińczykom pomogły kłopoty ich rodaków z Huaweia, a pierwszym prawdziwym wyzwaniem - bo atakującym ich najważniejszy segment - jest dopiero Realme. Teraz Xiaomi jest na drugim miejscu na świecie, tuż za Samsungiem. W Rosji Xiaomi wysunął się już na pierwsze miejsce. W pierwszej połowie roku wygrał co prawda jeszcze Samsung, ale z każdym miesiącem Xiaomi zbliżał się do upragnionej pierwszej pozycji.

W końcu w czerwcu Xiaomi zdobył pierwsze miejsce. Chińska marka zdobyła 31,2% rynku. A to wynik bez należącej do Xiaomi marki Poco. Na drugim miejscu jest Samsung z 29,8%. Na trzeciej pozycji uplasował się Apple z 14,5%. Tuż za podium jest Realme z 4,6%. A kto jest na piątym miejscu? Drugi Xiaomi, czyli Poco. Marka ta ma 3,8% udziału w rynku. Rosyjski rynek jest podobny do polskiego - o pierwsze miejsce walczą Xiaomi i Samsung. U nas lepiej niż tam radzą sobie jednak Motorola i Oppo.

