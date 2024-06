Facebook idzie na wojnę z Australią? Spór o newsy powraca

Firma Meta, właściciel Facebooka, zapowiedziała, że nie zamierza dłużej płacić australijskim wydawcom za treści. Umowy zawarte w 2021 roku właśnie wygasają. Co wyniknie z tego sporu?

Australijski gigant medialny News Corp, wezwał tamtejszy rząd do działania w sprawie płatności za treści przez firmę Meta, właściciela Facebooka.

W marcu 2024, Meta zapowiedziała, że przestanie płacić australijskim wydawcom za treści. Co robiła, zgodnie z autstralijskim prawem, od 2021 roku.

W 2021 roku firma Meta zawarła umowy płatnicze z australijskimi firmami medialnymi. Większość z tych umów wygasa w tym roku. Jeśli rząd będzie domagał się przedłużenia umów, to Meta może zareagować blokowaniem publikowania treści, co już kiedyś zrobiła na krótki czas. Wydarzenie to wówczas wywołało oburzenie, zarówno użytkowników Facebooka, jak i tamtejszych władz.

Zawarliśmy umowę, a oni chcą od niej odejść. Uważam, że mają obowiązek odnowić umowy i przestrzegać naszych praw.

- mówi prezes News Corp, Michael Miller.

Wydawcy twierdzą, że Facebook i inni giganci internetowi czerpią nieuczciwe przychody z reklam, gdy na ich platformach pojawiają się linki do artykułów informacyjnych.

Meta tłumaczy się, że ogranicza promocję wiadomości i treści politycznych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się dezinformacji.

