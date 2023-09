CERT Orange Polska zablokował ponad 24 tys. domen oszustów

CERT Orange Polska podsumował wakacje w sieci, które upłynęły pod znakiem oszustw na kupującego, fałszywych inwestycji i fałszywych sklepy. Oszuści tworzą domeny nawet dla pojedynczych atakowanych osób.

Z najnowszych statystyk CERT Orange Polska wynika, że CyberTarcza, czyli usługa operatora zapewniająca bezpieczeństwo w sieci, ochroniła 1,7 mln klientów Orange. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy CERT Orange Polska zablokował ponad 24 tys. domen używanych do wyłudzeń danych lub pieniędzy.

W czołówce zagrożeń znalazły się: oszustwo „na kupującego”, fałszywe oferty inwestycji i fałszywe sklepy.

Ponad 17% zablokowanych przez CERT Orange Polska fałszywych domen dotyczyło nakłaniania do inwestycji. To na strony prowadzące do nieistniejących giełd czy fałszywych inwestycji w kryptowaluty najczęściej próbowali wejść w czasie wakacji internauci. Zjawisko to utrzymuje się w czołówce zagrożeń już od kilku lat.

Blisko 50% stanowiły domeny używane do tzw. oszustwa na kupującego. W tym przypadku oszuści tworzą domeny nawet dla pojedynczych atakowanych osób, a w przypadku fałszywych inwestycji kierują je do większej grupy użytkowników głównie przy pomocy reklam.

Dlatego oszustwa na fałszywe inwestycje, pomimo że ich udział procentowy był mniejszy, docierały do większego grona potencjalnych ofiar

– wyjaśnia CERT Orange Polska.

Operator zauważa, że rosnąca liczba „oszustw na kupującego” może być spowodowana dużym rozdrobnieniem domen używanych przez cyberprzestępców. Ich czas życia jest bardzo krótki, nieraz to zaledwie 20 minut, a nowe domeny dodawane są przez kilkanaście godzin na dobę.

Częstym motywem są też fałszywe sklepy w domenie .shop. Wyglądają jak zwyczajne witryny sklepowe, jednak brakuje na nich np. danych kontaktowych czy rozliczeniowych.

Zauważamy niebezpieczny trend z fałszywymi domenami, które podszywają się pod sklepy internetowe. Podczas wakacji zarejestrowaliśmy ich przeszło 2 tysiące. Większość z nich to sklepy stawiane masowo na np. otwartych platformach sprzedażowych, którym nie powinniśmy ufać, a jednak w nie klikamy

– mówi Robert Grabowski, szef CERT Orange Polska.

Operator zapewnia, że internauci zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony ekspertów CERT Orange Polska. Podejrzane wiadomości można przesłać na adres cert.opl@orange.com lub SMS-em na nr 508 700 900.

To tylko chwila, a może przyspieszyć blokadę potwierdzonych stron phishingowych i pomóc ochronić także innych użytkowników internetu

– zachęca Orange.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange Polska