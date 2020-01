Alphabet Inc. jest już wart ponad 1 bilion USD. Dołączył do wielkiej trójki

Alphabet Inc., czyli holding stworzony przez Google’a i formalnie umieszczony ponad nim, osiągnął historyczny, wyjątkowy rezultat – na amerykańskiej giełdzie wycena konglomeratu przekroczyła 1 bilion dolarów. Tym samym firma jako czwarta dołączyła do ekskluzywnego grona, która dotąd tworzyły trzy największe firmy technologiczne.

Jak dotąd pułap biliona dolarów osiągnęły tylko trzy amerykańskie firmy i wszystkie trzy związane są z technologiami. Jako pierwsza spóła giełdową taką wycenę osiągnęło Apple, co miało miejsce w połowie 2018 roku. W zeszłym roku tę magiczną granicę przekroczył Microsoft, a następnie Amazon. Teraz dołączył do nich Alphabet Inc. z Google’em jako „perłą w koronie”. Wartość jednej akcji firmy wynosi po ostatnim notowaniu 1451,70 USD.

Firma Google weszła na amerykańską giełdę w 2004 r., natomiast w 2015 r. przeprowadziła restrukturyzację. W rezultacie tego procesu spółką nadrzędną wobec Google’a stał się konglomerat Alphabet Inc., a jej dyrektorem generalnym został Larry Page. Zmianie nie uległy jednak wyceny akcji ani symbole giełdowe GOOG i GOOGL, więc stawianie znaku równości między tymi podmiotami nie będzie wielką pomyłką. Poza Google do Alphabet Inc. należą firmy Nest Labs (automatyka domowa) i Calico (biotechnologia), a także mniejsze przedsiębiorstwa, jak Google Fiber, Google Ventures, Google X czy Google Capital.

W grudniu zeszłego roku z funkcji kierowniczych w Alphabet Inc. zrezygnowali założyciele Google - Sergey Brin i Larry Page – a nowym szefem holdingu został Sundar Pichai.

Klubowi amerykańskich bilionerów przewodzi firma Apple – obecnie wycena giełdowej wartości producenta iPhone’ów osiąga poziom 1,4 bln USD. Ostatnio z ekskluzywnego grona wypadł Amazon, którego wartość obniżyła się do 0,93 bln USD, ale wciąż zaliczany jest do wielkiej - teraz już - czwórki.

Źródło tekstu: Android Authority, The Wall Street Journal